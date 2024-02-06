荃灣車仔麵店收微信支付　內地遊客質疑1兌1被　獲網民解謎長知識

香港不少小店雖然支援微信支付，但通常1兌1結算，以確保不會因兌換差價而虧損。有內地男子在小紅書大呻，稱日前和2名親友來港旅遊，其間到荃灣1間車仔麵店吃早餐，合共90港元，結帳時見到店方接受微信支付便使用服務，但被店方收取90人民幣（約98港元），事後愈想愈不對勁，懷疑自己因遊客身份而被當「水魚」。網民紛紛解謎，表示這是香港「默認規則」、「一般小店提供的都是個人收款碼，所以不會有匯率換算」、「重點難道不是3個人90（元）的早餐嗎？人均30（元），（平到）我哭死」，更有指該店服務不錯，食品不貴，而且老闆很熱情很幽默。



樓主獲網民解謎後，承認自已不清楚1比1匯率是「預設規則」，又稱「看來是誤會商家了，我對荃灣的印象還是很棒的」。



樓主獲網民解謎後長知識，承認不清楚1比1匯率是「預設規則」，又稱「看來是誤會商家了，我對荃灣的印象還是很棒的」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文表示，早前和2名親友遊港住在荃灣，有一天早上光顧區內1間車仔麵店吃早餐，3人合共90港元，結帳時見到店方寫明接受微信支付，樓主使用微信支付結帳，店方收取90人民幣（約98港元）。

樓主形容「付錢的時候沒有多想，出來後才發現不對勁」，質疑店方為何沒有進行幣種換算，變相收多錢，3人是否因為遊客身份而被當「水魚」。

網民指香港不少小店支援微信支付，但通常1兌1結算。（示意圖／資料圖片）

多名網民表示港元與人民幣1兌1是「默認規則」、「港澳有很多店舖都是默認1兌1，只有某少部份會幫你換算實際匯率而收費」、「一般小店提供的都是個人收款碼，所以不會有匯率換算」、「重點難道不是3個人90（元）的早餐嗎？人均30（元），（平到）我哭死」、「這家店是不貴的」、「我也吃了這家，真的很不錯，老闆很熱情很幽默」。

樓主感謝網民解謎，表示「我了解這邊的情況了」，稱以往並不清楚有關預設規則，認為「1比1的匯率挺虧的」，所以下次會給現金，又稱「看來是誤會商家了，我對荃灣的印象還是很棒的」。

（小紅書）