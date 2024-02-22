內地男遊港狂數餐飲業3大罪狀！批「不景氣是活該」　惹網民鬧爆

不少內地遊客愛到香港旅遊，有名內地男子早前帶5歲兒子來港旅遊2天，他聲稱屢遭食肆惡劣對待，憤而拍片狂呻這些「悲慘」經歷。他狂數香港餐飲服務業的罪狀，包括遭老闆罵他不可坐在店門外地上、不肯提供WiFi讓兒子打機來安撫他、食物難吃等糟糕經歷，他更指相比4年前來港，服務水平不大如前，稱「大可不必再訪」。影片隨即在網上瘋傳，惹來網民鬧爆「自以為是」、「自己無家教仲好意思講」。



內地男來港遊後大呻屢遭惡劣對待。（資料圖片）

網上有段內地男狂數來港旅遊的糟糕體驗。樓主指4年前曾來香港旅遊，但因兒子現已5歲多，想帶他到香港2天遊。他首先讚現時在香港住酒店，性價比較以前的高，他住在香港大學附近的酒店只須千多元，他之前在想是否香港旅遊業不景氣，後來玩了2天後，「我發現不景氣真的是活該」。

樓主指自己共光顧了5間食肆，百分之60的服務態度都是惡劣，「他們臉上就寫着兩句話，可以來消費，但是我們不歡迎你」，他指５歲兒子走入了小型便利店的櫃枱裏，中年店員便喝斥兒子「不可以進來，你給我滾出去」，還說了兩次。

接着樓主一家想光顧中環以牛腩馳名的麵店，可是太多人，他們便坐在對面另一家食店的門外，可是該店的老闆出來趕他，指他不可以坐在店面地上，因這樣會影響生意，可是樓主見店內空無一人。樓主於是走到附近一間茶餐廳，叫了茄汁豬扒飯來吃，可是他認為難吃到正常人也只可吃兩口。

吃完了豬扒飯後，樓主其後又去到西環吃煲仔飯，可是兒子在店內開始哭鬧，他想讓兒子打手遊來安撫他，便問老闆可否提供WiFi密碼，遭對方拒絕，還遭訓話「他不能夠以孩子心情不好來跟我要WiFi密碼」。樓主只想立即結帳離開，認為光顧這店是「犯賤」。

總括而言，樓主認為按照內地的餐飲行業服務及環境衛生標準，都可以秒打敗這些小店。而樓主覺得最惡心的一點，就是有店鋪會不按匯率來收錢，100元碗麵，直接收100元人民幣卻不找回8元。他認為內地的二線城市，已在各方面超越香港，「他有我我們有，他沒有，我們也有，甚至好5倍10倍」，他認為來港旅遊「大多是來懷舊，來打卡」，相比以前相當好的服務態度，他稱這次糟糕經驗令他不會再來訪。

影片隨即在網上瘋傳，引來不少網民激烈議論，有網民認為樓主也是一名「巨嬰」，勸喻「生仔要考牌」，亦有人拆解了樓主的問題，「第一：小朋友5歲仲周圍亂跑，家教問題。第二：坐係人哋鋪門口呢啲香港唔流行，你資料搜索不足問題。第三：豬扒飯冇落化學元素表，的確係香港人問題。第四：你個小朋友哭鬧你就情緒勒索人，你成家智商問題。第五：8蚊都俾唔起，你窮ge問題」。

有人鬧爆樓主「自以為是」、「自己無家教仲好意思講」、「去外地旅行居然無數據，成件事好X囉」、「請不要來。連香港人也要北上深圳消費。可以想是多麼的差。請留給香港人去承受吧！」。不過，也有網民認為並非內地人才有此遭遇，「說得香港商家針對內地旅客一樣，我告訴你，他們對本地人也是一樣態度惡劣」。