壯漢打當眾女人影片瘋傳！男抓女手被罵非禮　揭驚人內情風向逆轉

「勸架」還是「非禮」？本港網絡近日瘋傳1段聲稱「男人打女人影片」，見到大埔某屋邨有壯漢當眾抓着女人的手，不准對方動彈，遭拍片的港女批評是「非禮」要求「縮手」。壯漢反駁「佢哋打㗎喎！非咩禮啊？唔好掂俾佢打死啊？謀殺啊？」，惟港女堅持要求壯漢放手，「你唔好再掂，非禮啊」。2人之後報警，也有多名保安來到處理，港女再批評「你1個男人都唔應該掂2個女人啦！」，壯漢則爆氣反嗆「係咪想打X死人啊？」。

影片引來熱議，有網民批評壯漢行為離譜，「聲大夾惡」、「亂揸亂摸」，但壯漢解釋原因後風向逆轉，不少人反批評拍片港女無理，「男人無做錯，影住仲好，證明無非禮」、「勸架呀！非咩禮呀？自己又唔去分開佢哋，不分是非」、「叫得出非禮，同上次單望下性騷擾個女人冇分別，男人真的好苦」。



本港網絡近日瘋傳1段聲稱「男人打女人影片」。（影片截圖）

有街坊於Facebook群組「大埔 TAI PO」轉載該段長約3分鐘影片，上載者留言「究竟單對單定2打1？（大前提係男人郁手打個女人先，後扮好人勸交）」。

影片見到，2名女子正在激烈衝突，旁邊穿藍色外套壯漢用右手抓緊穿黑衣女子，但被拍片的港女要求放手，「縮手啦！喂你個男人你唔好掂佢啦！佢哋兩個女人嚟㗎」，壯漢回應「佢哋打架喎！」。

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這時2名女子由門口打到入大堂，壯漢亦被拉扯人內，其間一直叫2女「唔好打」。惟拍片港女一直狙擊「咁你唔好掂啦！2個女人啊嘛！你自己非禮都唔好啦，係咪啊？你非禮都唔好啦！你縮手啦，男人！你唔好掂喇！你非禮啊！」。壯漢不滿反駁「非咩禮啊？唔好掂俾佢打死啊？謀殺啊？」。

2女衝突隨後加劇，黑衣女子跌倒在地，但仍然纏鬥，壯漢未有放手，重複「唔好打呀吓！唔好郁啊！差人嚟咗喇！」，又向拍片港女表示「我而家撳住佢咋吓」。不過拍片港女繼續要求壯漢放手，「你唔好再掂，非禮啊」，壯漢則斥責「妳叫妳阿媽啦！影乜x嘢啊妳？」。拍片港女未有出手，指「咁都係證據嚟㗎嘛！」，壯漢不滿表示，「快啲撳X住你阿媽啊！影！影你老XX啊？」。

2女衝突隨後加劇，黑衣女子跌倒在地，但仍然纏鬥，壯漢未有放手。（影片截圖）

畫面一轉，多名保安到場，2名女子已經分開，其中黑衣女子坐在地上沒有動靜，拍片港女聲稱黑衣女子已暈倒。壯漢向勸架的人解釋，「（黑衣女子）日日喺到鬧人，話自己有精神病，一見到就打」，拍片港女反駁「你1個男人都唔應該掂2個女人啦！」，壯漢隨即爆氣反嗆「係咪想打X死人啊？妳阿媽，謀殺啊！懵X！」。

這時疑似拍片港女父親勸喻「唔使嘈喇，1人少句，等差人嚟」，不過壯漢與拍片港女仍在爭吵。影片至此結束。

影片引來熱議，有網民批評壯漢行為離譜，「個男人擺明有份打」、「單手走去亂揸亂摸！」、「聲大夾惡」。但壯漢解釋原因後風向逆轉，不少人反批評拍片港女無理，「男人無做錯，影住仲好，證明無非禮」、「阻止打交話非禮？」、「勸架呀！非咩禮呀？自己又唔去分開佢哋，不分是非」、「由個呀媽同人打，自己係咁拍片都唔拉開佢。咩料？」、「真係神奇，個阿媽郁都唔郁，個女完全冇去睇下個阿媽，仲係度影」、「叫得出非禮，同上次單望下性騷擾個女人冇分別，男人真的好苦」。

也有網民讚壯漢「阿叔真係字字鏗鏘」，揶揄「勸架唔係咁勸！應該要喺耳邊唱兒歌三百首！感化佢哋」。