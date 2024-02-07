駕小巴飛站爆粗　鄉音司機怒嗆乘客：落乜嘢車！　後續更狂惹公憤

乘搭小巴竟有這種體驗？本港網絡流傳1段影片，見到有小巴司機駕駛時，乘客一直鼓譟表示「有落喎阿哥」、「燈都着埋喇，司機你喺度搞乜嘢啊」，略帶鄉音的司機卻反問「講乜X嘢啊？有落啊？」，未知是聽不到還是聽不懂。男乘客隨即大爆發「落車啊！X你老X！」，司機反問「落車……邊X度落車先得㗎！」，惹來其他乘客齊聲不滿。司機最終停下小巴，乘客起身想下車，惟司機竟反問「你落乜嘢車啊！」。最終2名男乘客一同爆粗怒罵，司機則要求「快啲落車啦！」。

影片引來網民熱議，批評小巴司機離譜，「好少見到（乘客）咁齊心」、「個司機以為自己遊車河？問候人哋落咩車？瞓醒未？」。但也有網民擔心，「我驚好似上次翻巴士咁，司機俾人鬧完泄憤」。



本港網絡流傳1段影片，見到有司機與乘客衝突。（影片截圖）

網上流傳影片長1分36秒，見到由坑口往新蒲崗的102號小巴上，乘客正在鼓譟。其中有女乘客表示「有落喎！阿哥！」，不過司機未有理會繼續駕駛，隨後有男乘客兇惡說，「燈都着埋喇！司機你喺度搞乜嘢啊！」。

這時司機略帶鄉音反問「講乜X嘢啊？有落啊？」，男乘客則怒吼，「落車啊！X你老X！我都唔出聲㗎喇已經！」。司機問「落車……邊X度落車先得㗎！」，男乘客爆氣指「站喺度啊！X街！」。其他乘客也跟着鼓譟，惟司機仍未停車，男乘客質問「你停唔停車啊！」，其他乘客亦齊聲說「落車啊！」。

離譜過程逐格睇▼▼▼

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直到駛至轉彎位前，司機終於停下小巴，男乘客站起身想落車，但突然批評司機「你做咩無端端打我？」，司機則表示「你落乜嘢車啊！」。男乘客反嗆「落車咪落車囉！做咩啊！」。司機之後說「而家到站畀你落囉！」，男乘客再問「做乜打我先？」。

雙方僵持不下，男乘客開始細數司機「罪狀」，「你老X臭X！開車開成咁樣？睇住你爭啲炒到去欄杆㗎喇！」，另1男乘客也怒爆司機，「X你老X臭X，打X死你老X臭X，我同你講！」，司機隨即表示「快啲落車啦！」。

網民看後紛紛批評司機行為。（影片截圖）

影片至此結束，網民看後紛紛批評司機行為，「好少見到（乘客）咁齊心」、「1個人X你就可能係私人恩怨，成架車都X就唔使講都知邊個錯」、「個司機以為自己遊車河？問候人哋落咩車？瞓醒未！」。也有網民擔心，「我驚好似上次翻巴士咁，司機俾人鬧完泄憤」。

翻查資料，該段影片早於2022年流傳，至近日被翻炒再惹熱議。