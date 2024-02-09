屯門商場設新年許願亭　留言祝家人「長ｘ百歲」　網民笑：尋孝子

【龍年2024／許願亭／長命百歲】龍年將至，大家互道祝福語，屯門有商場因應農曆新年特別設有「許願亭」，讓街坊寫下新年祝福語貼在告示板上。不過，有網民發現其中1張便利貼上竟寫上「想全家人長病百歲」，疑是書寫者誤將「命」寫成「病」，整個祝福意思完全倒轉，令人啼笑皆非！



屯門有商場為慶祝農曆新年，特別在商場平台設有許願亭，並提供心型便利貼及筆，讓街坊在紙上書寫新年祝福語再貼到告示板上。不過，有網民經過時卻發現奇怪之處，因為其中1張粉紅色便利貼上寫的似乎並非祝福語，於是拍照上傳至facebook群組「真.屯門友」，並搞笑表示要「尋『孝子』」。

從照片可見，該張許願貼上，有人以潦草粗疏的字跡寫上願望，「我想全家人長病百歲」，疑將長命百歲的「命」（粵：meng6）誤寫成同韻母不同聲母的「病」字（粵：beng6）。

有人疑手誤寫錯「命」字，變成祝全家人「長病百歲」。（FB圖片）

照片引起網民熱議，不少人高呼「爆笑」，「病都夠慘，仲要病到百歲」、「又病又長命，好大仇口」、「Daddy副身家係我嘅」。由於該商場有不少補習社，平日時常有中小學生出現，有街坊就懷疑書寫者是年幼學童，並笑言「唔怪得要補習啦」、「似係小學生寫」，亦有人笑猜書寫者手誤原因，「語音輸入？」、「懶音惹的禍？」。

（fb群組「真.屯門友」）