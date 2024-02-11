衰！姑媽派「鼓起來」超厚利市　侄兒看金額嬲爆：爸爸衝去吵大鑊

【利是／利市】新年流流大吉利是！台灣有網民於大年三十晚與姑家一家吃飯，他透露姑媽和爸爸有過節經常吵架，已數年沒有派利市給他，今年突然轉性給他和弟弟派了「鼓起來」的利市，他好奇下拆開查看，驚覺裏面封了「444」元台幣，感到極侮辱馬上拍照發給爸爸看，爸爸氣得即時衝去和姑家理論。網民們批評其姑媽太離譜，「智障長輩為什麼要波及後輩啊」，紛紛提出超絕建議叫樓主還擊。



樓主指姑媽和爸爸交惡，已有數年沒派利市給他，今年突然發了厚厚的利市，但金額極不吉利。（《愛回家》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，稱「親戚故意包444元的紅包」。他指姑媽因為和爸爸有過節，２人經常吵架，最近數年都沒有派利市給他。今年過年前，爸爸又和姑媽用電話吵得很兇，「我爸幾乎是用吼的跟她吵」。

到大年三十晚除夕當日，因祖父母的關係他們家和姑媽一家「『又』不得不一起吃飯」，其實過去數年姑媽都沒有派利市給他，「我爸會意思意思包一千給她小孩然後再故意調侃她小氣之類的」。

結果今年姑媽突然說要派利市給他和弟弟，「然後拿2個鼓起來的紅包」。樓主好奇下找了個無人的地方拆開看看，發現裏面竟是4張100元、4個10元和4個1元，合起來是「444」，「我再怎麼樣也知道這個金額超侮辱馬上拍照line給我爸看」。

樓主偷偷打開查看，發現裏面包了「444」台幣。（《愛回家》劇照）

爸爸見到後馬上衝過去和姑媽理論，即使祖父母勸阻都懶理。樓主坦言自己收到這封利市雖然不爽，但也覺得無可奈何，反正兩家人現在形同陌生人，「有人遇到這麼哭的親戚嗎？」。

姑媽惡劣行徑被網民鬧爆，「有夠沒水準的金額，她可以直接不要包，而不是包這種不吉利的數字觸人霉頭吧」、「這種人給你的紅包，下次直接手滑丟地上就好了」、「很鳥，請她改包4444這樣才有4個4」、「拿鹽巴灑她，既然到這地步 面子交際都不用了」。

有網民提議樓主還擊，「用一樣的金額改包白包（帛金）回禮」、「你和你弟的直接合起來，現場直接轉送一個$888的紅包給你爸，氣死她」，認為要用同樣方法「以毒攻毒才能治這種垃圾」。

（綜合）