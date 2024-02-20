來港辦事不順　心情低落獲老夫婦伸援手　小紅書女：被狠狠治愈了

【香港旅遊／小紅書】有時不經意的幫助，或許是對方的眼中的雪中送炭。有內地網民在小紅書發文表示，她在香港辨事期間不是很順利，心情不好之際受有1對香港老年夫妻幫助，瞬間有感被治愈了。帖文引來不少網民留言，指樓主很幸運，有人又表示「文明的人去哪裡都能受到尊重，不文明沒素質的人去哪裡都不受歡迎！」。



樓主上載了1張去香港迪士尼看煙花的圖片。（小紅書圖片）

樓主日前在小紅書以「內地的我被香港狠狠治癒了」為題發文，指當日的心情「down down的」，被1對香港夫婦幫助後，非常感動，「對我一個陌生的內地人這麼友善，絲毫沒有疑慮幫我」，指這種「大義凜然的氣魄」在內地已買少見少。她又補充表示，遇到好幾個香港人都很熱心，還跟朋友說自己在大陸都不敢熱心助人，「怕被宰」，來香港次數愈多就愈喜歡這座城市。

帖文引來不少網民熱議，部份人認為她只是比較好運，「我和我朋友在香港謹小慎微受了兩天氣，去了澳門服務態度馬上好了幾萬倍」。有人認為事出有因，指這和自身人品有關，「也不是說你遇到了就每個人都能遇到」、「有些人素質差就遇不到咯」。

亦有網民分享自身經歷，「我也覺得，香港人特別好，每次帶娃都有人給我讓座，我爸拖着行李箱站那裡休息，有人從對面馬路跑過去問他需不需要幫助，太暖了！」

（小紅書）