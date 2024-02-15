天價瀨尿蝦？酒樓45兩瀨尿蝦$3735　埋單加二收$XXXX　網民：黐線

不少人會趁新春佳節到酒樓用餐，近日有網民就在討論區發帖表示，澳門某酒樓推廣68元海皇煲，於是一行數人前往用餐，並點了數個菜式。他們在酒樓部長推薦下，點了共重45兩的泰國瀨尿蝦，該菜式收費為3,735元，平均83元1兩。樓主指，當日酒樓收20%服務費，埋單共計7,067元，人均收費過千元，卻悽慘地「好似乜都無食過」。有不少網民都被「天價瀨尿蝦」嚇到，驚呼「根本黐線」、「好過去搶」。



有網民於酒樓用餐，在酒樓部長推薦下，點了共重45兩的泰國瀨尿蝦，該菜式收費為3,735元，平均83元1兩。（「香港討論區」圖片）

該網民在香港討論區發帖，表示2月10日（年初一）見某酒樓以68元「XO醬粉絲海皇煲」作招徠，被吸引前往用餐，「結果瀨尿蝦食咗$4500」。雖然樓主沒有說明酒樓所在地，惟透過網上搜尋可發現有同名酒樓位於澳門。

樓主一行人除點了海皇煲外，還叫了數個菜式，包括燒味三拼、鮑魚炆雞煲、臘味飯，及1,088元的響螺雞煲翅。但是，份量似乎不夠，樓主表示「咁少點夠食」，於是又叫了半打饅頭，而下單時，酒樓部長極力推薦瀨尿蝦，「最後個部長『絕殺』，寫多個瀨尿蝦，話靚、抵食、正」。

樓主等人用餐時間約1小時，根據其上傳的單據顯示，最後下單的45兩泰國瀨尿蝦收3,735元，平均1兩收83元，相信樓主所指「食咗$4500」是連同20%服務費計算。雖然單據人數寫7位，但下面細項中卻是收6位茶芥、每位48元。除上述食物外，另有每碟60元的小食4碟、汽水2罐、啤酒2支，及紙巾和濕紙巾等，小計5,881元，另收20%服務費1,176元，埋單共計7,057元。

不管樓主是一行6人還是7人，人均消費始終過千。樓主對該餐並不滿意，又表示收費2元1包的濕紙巾不值，「濕紙巾$2，係得1張嗰款」。樓主於帖文表示，「一班人哭暈，人均$1000，好似乜都無食過」。

不少網民對酒樓「天價瀨尿蝦」感到震驚，亦有人指瀨尿蝦一向定價偏高。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，不少人都對「天價瀨尿蝦」感到震驚，「寫咗45，應該係45兩，如果銀碼係$3735，就係平均83蚊兩，根本黐線」、「連埋服務費，接近100元1兩」、「茶位6人，如果係6隻，即平均每隻約7.6兩，唔夠半斤，簡直好過去搶」，亦有人笑言「澳龍（澳洲龍蝦）都可以食幾隻」。

另有網民覺得酒樓收費過高，認為過千元的服務費及其他離項收費「離譜」，「服務成千銀包咗咩？」、「茶位$48位x6=$288，小食$60x4=$240，6個人坐低就要$528，乜嘢都未食！」。不過有網民就有其他看法，「食之前有冇問價？」、「瀨尿蝦其實一直係貴過龍蝦，只係好多人以為瀨尿蝦平」、「唔計瀨尿蝦，其他價錢都好合理」。

（香港討論區）