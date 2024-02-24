惡！疑不滿舞獅到店前　大媽追出指住狂罵　網民：舞獅遇上河東獅

農曆新年期間，許多商場都會辦舞獅表演拿個好意頭。日前網上流傳影片，新加坡有婦人疑不滿店舖前有舞獅表演，竟在商場內指着醒獅團狂鬧，但現場鼓鑼聲太大，不太聽到辱罵內容，等到醒獅團行開時她仍在指罵，被途人拍下影片並上載到社交媒體，事件引起網民熱議。有網民笑言婦人罵到「將運氣趕走」，又指可能因為新加坡生活壓力太大，令她情緒不穩，形容場面是「當舞獅遇上河東獅」。



今年農曆新年，新加坡有1名婦人疑似對於舞獅團在店舖前表演感到不滿，於大庭廣眾前大聲辱罵醒獅團。（fb專頁「華人網」影片截圖）

馬來西亞傳媒報道，facebook 專頁「華人網」日前上傳1段30秒影片，片中看見1名身穿藍色衫粉紅色裙的婦人，對着正為店舖外表演的舞獅隊伍大聲辱罵。即使醒獅團停止敲鑼打鼓，拉隊離開該店時，但該名婦人不但沒有閉嘴，再變本加厲喝罵醒獅團。由於現場鑼鼓聲不斷，故未能清晰錄下婦人辱罵內容，但仍能看出她火氣十足。

馬國傳媒報道，據了解事發於新加坡獅城大廈。 片段在社交平台瘋傳，很快吸引逾千網民留言，許多人直斥婦人行為不當，就算不想看都不應當眾辱罵舞獅。有人在留言中慨嘆新加坡生活壓力大，「做人辛苦」，才令她情緒容易失控。

有網民認為開心的節慶活動被該名婦人打亂，連舞獅帶來的好運和意頭都趕走，揶揄是「當舞獅遇上河東獅」、「當龍年遇上霸王龍」。

（綜合）