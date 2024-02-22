玩命活春宮！2人行駛中地鐵車頂半裸激戰　花生友走近觀戰後續竟…

最危險活春宮？網絡瘋傳相片，指美國紐約1架行駛中的地鐵車頂上，有2人在進行「活春宮」激戰，其間有另1名男子走近，之後該男子更坐下觀賞這場「真人Show」。事件引起關注，其後更指「激戰」者是2名男子，而地鐵當局斥責2人是「魯莽的小丑（reckless clowns）」。



網絡瘋傳相片，指美國紐約1架行駛中的地鐵車頂上，有2人在進行「活春宮」激戰。（網上圖片）

綜合外媒報道，相關相片於「X（前稱Twitter、推特）」流傳。據上載相片的網民表示，事發2月9日下午1時20分，有2名男子在行駛中的紐約地鐵車頂公然性交，質疑美國紐約大都會交通局（MTA）有什麼措施防範。

從第1張照片見到，1架列車正穿過高速公路上方高架鐵軌，烈日當空下車頂上2名男子纏在一起，其中1名男子把褲子脫到膝蓋見到屁股，雙手抓着前方男子，相信正在性交。相片右方還有1名男子正在行近2人。

第1張照片見到，車頂上2名男子纏在一起，右方有另1名男子走近。（網上圖片）

從另一角度的照片見到，2名男子都脫了褲子，另1名男子則坐在相片左方車廂上，視線望向前方，似乎正觀賞眼前的車頂「真人show」。

從另一角度的照片見到，2名男子都脫了褲子，另1名男子則坐在相片左方車廂上，似乎正在看2男性交。（網上圖片）

照片引起當地社會關注，MTA發言人斥責2人是「魯莽的小丑（reckless clowns）」，「唯一比走在地鐵列車車頂更愚蠢的事，就是在過程中脫下褲子……那些魯莽的小丑沒有想過當他們愚蠢行為發生悲劇性錯誤時，會造成清潔工和其他地鐵工作人員困擾」。

根據MTA數據，2023年有6人因在地鐵車頂行走致死，而2023年頭6個月，有450宗有人在地鐵車廂外行走報告，包括在車頂。MTA至2023年9月發起運動勸阻，以遏止危險趨勢。