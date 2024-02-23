妻子摘掉婚戒出門　夫急問原因揭擺這烏龍　網笑：另類婚姻測試？

這樣算另類放閃嗎？日本有人妻因為要做核磁共振（NMR，Nuclear Magnetic Resonance），所以摘掉婚戒放於深色盒子上，不料丈夫回家後見這幕後大驚，以為婚姻出現危機，驚慌失措致電樓主，最後才揭發原來是擺了個大烏龍。有網民笑稱「核磁共振不僅檢測身體，也檢測了夫妻關係」、「突如其來的狗糧拍在我臉上，看了好幸福啊」。



日本有人妻因要做核磁共振，所以摘掉婚戒，結果令丈夫誤會婚姻出現危機誤會。（Twitter圖片）

該日本人妻於Twitter（現稱X）帳號「sJ3guMmKtpdEuPD」分享，平日她是長期配戴婚戒，可是當天早上因為要去做核磁共振，檢查有規定並不能攜帶金屬及磁性配件，可是丈夫並不知道規定，而她又擔心會弄丟貴重的結婚戒指，故將它摘掉，存放於家中顯眼的深色點心盒上。

豈料「陰差陽錯」，丈夫工作途中臨時回家一趟，看到桌上的戒指以為婚姻出現危機，又回想早上明明一切安好，被嚇到後立刻致電樓主追問因由，又詢問她是否在娘家，擔憂妻子突然離開會嚇到小孩，整個通話過程盡顯緊張之情。

樓主沒有機會解釋，甚至對丈夫問題感到困惑，反問「小孩？我現在在醫院耶」，對方聽到後更為害怕，擔憂稱「醫院？怎麼了」，讓她大感無言，事關早已和丈夫交代當天要去做核磁共振檢查，看來是對方忘記才會發生這誤會。

丈夫看到戒指嚇到立刻致電樓主追問因由，擔憂妻子突然離開會嚇到小孩。（示意圖／Getty Images）

有網民笑指樓主丈夫很可愛，「冷靜啊這位先生」；亦有留言笑指兩人大派「閃光彈」，「突如其來的狗糧拍在我臉上，看了好幸福啊」、「核磁共振不僅檢測身體，也檢測了夫妻關係」、「看出你丈夫真的很愛你」、「從文字就能看出他到底有多慌」、「肯定是嚇到忘記要核磁共振了」。

（Twitter／X）