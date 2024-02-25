大窩口男子執到$1000紙鈔　網上發PO尋失主1原因被嘲　後續好有愛

不少好心人拾到失物，或會在網上發文尋物主，但最近1名男子在大窩口某處的地上拾到2張500元紙鈔，合共1,000元的失物後，就在facebook發文，表示若有人能說出掉失紙鈔的準確地點，便會歸還該1,000元。男子的一片好心，卻被網民開玩笑說道「唔小心跌咗又點會知道準確地點？」，讓意識到自己邏輯謬誤的樓主也留言自嘲稱「我覺得我跌咗個腦，仲慘過失主」。後來他再更新帖文，表示已捐出該1,000元，卻引起網民討論。



1名男子在大窩口拾到2張500元紙鈔。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，表示自己在大窩口某處地上，發現2張500元紙鈔，他在文中稱「邊個咁大頭蝦跌咗成千蚊？大窩口附近，講到準確地點畀返你」，等候物主與他聯絡，以便他將紙鈔歸還。

不過，帖文一出，網民即留言「突破盲點」，反問樓主「唔小心跌咗又點會知道準確地點？」、「有準確地點就唔會跌咗都唔知」、「會唔會係樓主跌，得你1個知地點」。其他網民亦紛紛笑言「呢個post好笑，『冇返嘅同學請舉手』」，但又稱讚樓主至少有發文嘗試找失主，「我不會笑樓主，樓主行為值得一讚」、「樓主今次我讚你，起碼你冇貪心又盡人事搵失主」。

樓主其後上傳銀行轉賬的手機截圖，指自己已將該1,000元捐出。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主其後留言自嘲「我覺得我跌咗個腦，仲慘過失主」、「係我冇帶腦問咁嘅問題，為大家提供笑話一則」，並上傳銀行轉賬的手機截圖，指自己已將該1,000元捐出。

然而，樓主此舉又掀起網民熱議，「跌咗錢的失主，這1,000元對他來講可能很重要，咁快就捐咗出去」、「捐咗就係啱？你擅自動用他人財產喎…真係唔識攞去差館？人哋靠呢1,000蚊養活一家點算」、「最正確嘅做法係，放返原地」。