雙重打擊！妻婚後4個月誕子　人夫無懷疑　揭2個崩潰真相早戴綠帽

伴侶出軌，慘戴綠帽已經夠慘，再發現撫養多時的孩子原來並非親生更是慘上加慘。台灣1名男子和妻子婚後短短4個月後即迎接1名兒子誕生，一家三口開心生活不夠2年，男子意外發現妻子出軌搞不倫戀，離婚後更揭發兒子並非自己的親生骨肉。綠帽男忍無可忍決定提告，法官裁定前妻和姦夫需賠償278萬新台幣左右（約70萬港元）。



林女4個月後產下1名兒子，張男當時不以為意，視兒子是親生骨肉。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，張姓男子和林姓女子2021年5月結婚，林女4個月後產下1名兒子，當時護理師已留意到男嬰和父母血型有差異，提醒過是否有需要確認一下雙方血型，但2人聽聞近年有家庭因罕見血型而造成不睦的新聞，所以沒有採納，張男更認定男嬰是自己孩子，疼愛有加地細心照顧。

但幸福家庭生活到了2023年4月破裂，張男無意中發現妻子與1名劉姓男子陷入不倫戀，雙方事後達成離婚協議，兒子交由「爸爸」張男撫養，當時張男未決定提告，但憶及血型差異1事和兒子出生日期，開始懷疑兒子並非自己親生骨肉，於是到醫院進行DNA檢驗，去年7月12日確認男童和張男沒有血緣關係。

張男先後揭發妻子出軌和卵子根本並非親生骨肉，大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

張男懷疑劉男侵害其配偶權，決定控告林女和劉男，案件在苗栗地院提堂。法官認為，雙方協議離婚時，仍然由張男擔任孩子的主要照顧者，林女明顯向張男隱瞞兒子並非其親生骨肉，白白讓張男撫養其孩子，對張男造成極大影響，判處林女需要向張男賠償精神撫慰金。張男亦提供孩子的生活費用及其他支出，法官裁定林女需要支付代墊生活費和保母費等相關費用，林女和劉男亦要就婚外情向張男支付精神撫慰金。

換言之，林女總共賠償約218萬新台幣（約55萬港元），劉男則支付60萬新台幣（約15萬港元），張男收到約278萬新台幣（約70萬港元），案件可以上訴。

（綜合）