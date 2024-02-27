妻陪睡1次賺$5000　夫1原因同意後續超狂　1年後下場悲涼：好後悔

這種夫妻關係也太奇怪了吧？馬來西亞1名33歲人夫，因急需金錢養家供樓，同意讓妻子賣淫，且在每筆交易抽取三分一金錢。人妻每次陪睡可賺約5,000港元，3次已超過丈夫月薪，這對夫婦雖然1年來賺不少錢，但人夫下場卻相當悲涼，令他感到後悔無奈。



馬來西亞1名33歲人夫，因急需錢養家供樓，同意讓妻子賣淫，詎料最終迎來悲慘下場。(示意圖／gettyimages）

馬來西亞《中國報》報道，當地DJ陳峰於Facebook分享1名33歲人夫奇情故事，「我正在經歷着一段奇怪的婚姻，我和我老婆很登對，所有東西都很合拍，卻因為錢的問題，開始發展出1段亂水（混亂）的關係」。

該人夫自言每月有1萬令吉薪金（約1.6萬港元），淨薪水有7,600令吉（約1.2萬港元），家中也有2間已供完房子，1間出租，1間自住，生活理應美滿。惟因為婆媳問題，妻子要求他買1間每月要供款4,300令吉（約7,000港元）的房子，加上供車開支1,200令吉（約2,000港元），還有兒子幼稚園學費、伙食、水費電費等，其薪金「七除八扣所剩無幾」。

由於家庭經濟狀況收不敷支，妻子焦急尋找工作，但因為她本身沒有學歷，工作選擇不多，最後決定到夜場做「PR（公關）」，「亂水就在這開始，可能老婆的人生第一位男人就是我，所以她很期望可以趁年輕想和別的男人玩玩，也順便當作賺賺外快」。而人夫因為缺錢，同意讓妻子「賣淫」，他更在每單交易抽取三分一金錢，「每1單job有3k（3,000令吉，約5,000港元）回報，她就會分我1k（1,000令吉，約1,600港元）……同時，她也讓我出去外面玩，條件也是要給她1k或者抵消她分給我的1k」。

人妻為了賺錢選擇到夜場做「PR（公關）」，陪睡1次收3,000令吉（約5,000港元）。（示意圖／gettyimages）

1年過去，夫妻在這種奇怪狀況下賺了不少錢，然而生活卻不似預期，令人夫悔不當初。人夫指，妻子是「大女人主義」者，「不開心時會家暴我，出言侮辱說我沒用，甚至最近開始還會動手打我」，而且妻子愈來愈揮霍，「有時候一醒來就告訴我要吃高級麵包，一餐就 Rm100+（超過100令吉，逾160港元），我一早起來做part time 4小時的工錢就這樣沒了」。

人夫又說，基於身心受壓，近1年他染上吸煙惡習，「之前有看過幾次心理醫生，可是診費很貴所以沒再去了，吸煙比較便宜又可以紓緩心裏的無奈」，感嘆「有時候真想一走了之，可是放不下兒子和沉重的房貸」。

事件引來網民熱議，「又刷新了我的三觀」、「真的很亂水」、「生活並不苦，苦的是欲望」、「很有問題。一直惡化還不如早點分開。找個不揮霍的」，揶揄「你們兩夫妻果然很『合拍』」。不過也有人認為情節太誇張，質疑事件真偽。