深圳打邊爐2人收$2200？港男慘呻交智商稅　真相逆轉遭網民狂鬧爆

【深圳旅遊／深圳美食】港人北上消費成熱潮，愈來愈多港人到深圳消費，認為食物等格都較香港便宜。然而有港男於連登討論區發相發文，聲稱早前與女朋友到深圳打邊爐，本以為「平平地百幾蚊慳返唔少」，詎料到餐廳後被價格嚇到，「午餐肉、 粟米貴過香港幾倍……埋單見到要2000蚊（人民幣）」。他稱最終要問朋友借錢「埋單」，直指「今日真係交足智慧稅（智商稅）……究竟邊啲X街，成日吹深圳食嘢好平好抵」。

帖文附上圖片，顯示1份「午餐肉」收費42人民幣（約46港元），椒鹽粟米則要46人民幣，帳單總計2,023人民幣（約2,200港元），價格引來網民熱議，「你要充大頭有X計咩」，也有不少網民對價格感到驚訝，「1人1000？喺香港有咩食唔到？」、「咁嘅價使鬼上去食咩」。

不過，翻查網上資料，該港男上載的圖片，原圖其實轉載自Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」，上載者沒有批評價格貴，反而是大讚「環境、招呼都一流」，更表明「絕對會再去！」。網民得悉後，批評港男「偷圖作故仔」，質疑是否「唱衰深圳」。



愈來愈多港人到深圳消費，認為食物等格都較香港便宜。（資料圖片）

該港男於連登討論區上載食物及賬單圖片，大嘆「又話深圳食嘢好平嘅，今次真係智慧稅」。他表示，早前女朋友生日，對方提議到深圳食飯打邊爐，「我心諗正啦，平平哋百幾蚊食個生日飯，慳返唔少」。

詎料港男到達深圳餐廳後才知「中伏」，「去到睇到個價錢嚇X死我，即刻問個fd借500蚊人仔（約545港元）頂住先（WeChat）……午餐肉，粟米，貴過香港幾倍，心諗係咪1碟幾KG咁上，X你，份量仲少過我平時食早餐」。

港男指，最終這頓「生日飯」收費超過2,000人民幣（約2,180港元），他要再向朋友借錢「埋單」，「埋單見到要2000蚊，即刻扮食太多，借大便遞問個fd借多千幾蚊」，大嘆「今日真係交足智慧稅……究竟邊啲X街，成日吹深圳食嘢好平好抵」，又推介香港打邊爐，「香港打邊爐平均200/位任食，下次香港打邊爐算數」。

從賬單見到，這頓飯點了「牛肉拼盤」收費438人民幣（約478港元）、「雙人份花膠雞」收282人民幣（約307港元）、1份「龍蝦滑」收費218人民幣（約238港元）、1份「午餐肉」收費42人民幣（約46港元），椒鹽粟米則要46人民幣（約50港元）以及1樽「礦泉水」標會26人民幣（約28港元）等但帳單上標明「例送」，總計2,023人民幣（約2,200港元），沒有收取「加一」服務費。

帳單顯示總計2,023人民幣（約2,200港元）。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，揶揄「你要充大頭有X計咩」，也有不少網民對價格感到驚訝，「牛餐肉$42？」、「一人1000？食埋啲打邊爐cheap嘢，喺香港有咩食唔到」、「早排九龍食，2個人2000幾埋單，新鮮澳龍刺身兩食連埋火鍋料都夠啦」、「香港食都冇咁貴，咁既價使鬼上去食咩？」。

亦有網民認為無問題，「大陸都一樣有貴價嘢」、「一睇啲餐廳就係有裝修，高檔餐廳啦」、「睇返你食啲野，點都平過香港食，仲無收+1」、「二千幾蚊當係大陸食個服務囉」。

不過翻查資料，該帖文上載的圖片，原圖其實取自Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」。上載者沒有批評價格貴，反而是大讚「環境、招呼都一流」、「每樣食材都係揀手精選，連配料醬料都特別好食」，表明「絕對會再去！」、「如果北上只求『平價』，請繞道」。網民得悉後，批評港男「偷圖作故仔」，質疑是否「唱衰深圳」。