菠菜蛋沙律賣$34　小紅書港漂：香港物價太震驚　再被呢現象嚇親

香港物價高昂早已不是新鮮事，但仍屢屢嚇倒來港消費或不是慣常在港生活的非本地人。有於香港打工的00後內地人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2隻蛋標價34元，大呼「吃不起啊」！樓主更稱留意到這產品經常賣光，直言「香港的確物價高，但不缺錢的人也多！」，帖文引來一眾網民熱議。



有於香港打工的00後內地人近日被香港物價嚇倒，指出1盒沙律標價34元太昂貴，高呼「吃不起啊」。（小紅書圖片）

該「港漂」於小紅書以「香港的物價令我太震驚了吧」為題發文，指出近日留意到有店舖出售1盒沙津標價34港元，沙津只以菠菜墊底，再加上2隻雞蛋。他大感驚訝，高呼「太貴了吧」，雖然比不上之前有小紅書用戶稱在本港酒店享用2隻雞蛋要210元另加一，「但這物價也夠誇張了，吃不起啊」。樓主更說雖然沙津很貴，但留意到這產品好像蠻受歡迎，貨架經常被清空，大呼「香港的確物價高，但不缺錢的人也多！」。

帖文引來熱議，有網民驚訝道，「這能吃得下？2萬的工資連口腹之慾也沒有？香港沒有午休時間嗎？吃飯這麼趕？」，甚至有網民分享「廟街50（元）一根的糖葫蘆，我也吃不起」、「我們吃50塊單球冰其淋已習慣了，沒有貴的感覺，但也承認這裏生活真不便宜」。

樓主指出，「香港的確物價高，但不缺錢的人也多！」。（資料圖片）

有網民指出這品牌定位本來就是迎合忙碌、有負擔能力的打工仔，「是白領趕時間吃的，貴點沒關係，因為這就是他們想吃的，比較健康，不用擠人」、「只想吃纖維加蛋白質無碳水，但又不想自己做自己帶的就是這個產品的目標客戶群」、「34（元）是貴，但這明顯是給時薪300+（元）的人吃的」。

有網民認為，香港人本來薪資也較高，「你這個觀點真的很奇怪，香港的經濟水平人均GDP也高吖，一個酒樓的洗碗工少說也1.5萬（元）」，樓主回覆指在超市買雞蛋平均每隻只需3至4元，「按比例來說，這個$34的絕對是高消費啊」。