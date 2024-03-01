慘！小紅書男稱用中銀卡轉賬　做錯1事被扣$XXX崩潰：被狠狠傷害…

用銀行轉賬一定要看清看楚！有內地男於小紅書發文表示，他日前用中國銀行（中銀）內地卡轉賬到中銀香港卡，結果因為做錯1事而轉賬失敗，而且要被扣除共450港元手續費，令他相當崩潰，直指「被香港中銀轉賬狠狠傷害到了」。帖文引來網民討論，並且表示驚訝「我以為直接退回，還要收費啊」；也有人認為是樓主自己操作錯誤，不能歸咎銀行。



使銀行轉賬一定要看清楚資料是否正確無誤！（示意圖／gettyimages）

該內地男日前於小紅書以「被香港中銀轉賬狠狠傷害到了」為題發文，指他想用中銀內地卡轉賬一筆款項到中銀港卡，卻不小心做錯事導致失敗，「結果沒留意，填名字的時候沒看到前面多了個字母，然後就失敗了」。

樓主於是向中銀查詢，獲職員回覆需要本人在14天內到香港更正名字，而且由於操作失誤按不同名稱結算，兩邊都要扣轉賬手續費225港元，即總計450港元，令他相當崩潰。

樓主想用中銀內地卡轉賬一筆款項到中銀港卡，卻不小心填錯資料導致失敗。（小紅書）

樓主最後提醒其他人，轉賬前一定要核對清楚資料，以免「出事」，「一定一定要核對清楚再確認啊，不然就要吃大虧咯」。

帖文引來網民關注，驚訝「我以為直接退回，還要收費啊」；也有人認為是自己操作錯誤，不能歸咎銀行。另有網民分享同類經歷，建議樓主「可以發郵件申訴的」。

根據中國銀行（香港）網站資料，銀行多種服務都列明會收取費用，例如「本地銀行轉賬」方面，特快轉賬如需查詢、更改、取消、退回的手續費，每筆收取150港元；而匯款方面，更改、取消、退匯的手續費為每筆220港元；另需付代理銀行收費。