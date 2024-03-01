俄羅斯靚仔土豪「將波音737爆改成別墅」放巴厘島50層樓高懸崖上
撰文：狂丸研究所
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俄羅斯土豪把飛機改成了豪華別墅，還停在50層樓高的懸崖邊！
土豪在享受這方面總有著用不完的腦洞，例如俄羅斯商人Felix Demin選擇把一架退役的波音737改裝成別墅，然後停放在印尼巴厘島一處150米高的懸崖上。
打開機艙門，下面就是懸崖峭壁，刺激不刺激？
靚仔富商身邊美女如雲 點圖放大睇睇Felix嘅土豪日常同「波音737別墅」照片：
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這個獨特的飛機別墅有兩間臥室和一個泳池，把飛機裡的座位拆除後空間還是很寬敞的，每個房間基本上都有一個浴缸，其中位於機頭部位的臥室視野最好，有一種一邊開飛機一邊洗澡的奇妙體驗。
機翼部分則被改成了陽台，走在上面如同走上了跳水的踏板，在高空中極為刺激，但同時也像是走進瞭如畫的風景當中。 我最喜歡的部分是機艙門外的空中座位，感覺隨時都能跳P城（玩過遊戲《絕地求生（PUBG）》會懂）。
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有趣的是，據介紹想把飛機安排到這個位置可並不容易。 最初光是拆螺栓就拆了數萬個，規劃工作流程路線就用了兩個月，然後安排車輛運輸零件、起重機、各種專家和警方進行護送，沒白沒黑地運了5天才完工。 再算上重新組裝裝修，漫長地翻新，可說是煞費苦心。
目前這棟別墅可以對外出租，據報道每晚的價格最低也要7000美元，也就是54,800港元。有一說一，想體驗一下。
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