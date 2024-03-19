遊港坐霸王車？內地女坐九巴沒付款　咁解釋捱轟：世界圍着妳轉？

【香港旅遊／巴士】出外旅遊，緊記帶備現金有備無患！有內地女於小紅書發文表示，她日前來香港旅遊乘搭九巴，但因為巴士支付寶二維碼機器失靈，自己又沒有帶備港幣現金，最終沒有付款，而司機回應亦令她大讚「讓我覺得很暖」。樓主又稱，本想翌日換港幣後還錢，「但下了車一找路又忘記了」，期望司機能原諒「我們這些沒有付車費的人吧」。

帖文引來網民爭議，有人提醒香港很多小店只收現金，必須帶備港幣現金：但也有不少人批評樓主行為，「坐霸王車了」、「難道帶當地錢不是必須嗎？要全世界圍着妳轉？」。樓主回覆時明言，「那些自身優越感強瞧不起內地，引戰的，看不懂中文非要自己引起歧義的，一律作為港獨處理」。



出外旅遊，緊記帶備現金有備無患。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「坐香港巴士沒付錢！」為題發文講述事件，指來香港前沒時間兌換港幣，但「做功課」知道香港公共交通工具可以刷微信、支付寶，故沒有在香港換錢，「沒想到第一次坐香港公交，那輛公交的掃碼支付壞了」。

樓主表示，當時她們要乘坐九巴1A路線到旺角星際城市，一上車司機就開車，她們則站在車門附近刷支付寶二維碼，卻一直沒有動靜，直到司機告訴她們「（掃碼系統）壞了」，才知道原來巴士上掃碼系統失靈了，「我和朋友站在車內不知所措，尷尬對視後又開始上網瘋狂搜索方法，但都不太能及時並且順利地付錢」。

樓主於小紅書發文講述來港乘搭九巴遇到的尷尬事。（小紅書）

樓主續說，到了某1站，再有數個內地人上車，「就像我們一樣刷了支付寶沒動靜，師傅也在關門開動前提醒他們『壞了』」，惟對方同樣沒聽懂，疑惑後便往車內部走找座位坐下，令樓主憂慮「司機不會覺得我們大陸人很沒有素質吧」。

無計可施下，樓主走到司機旁邊問是否可用「別的方法」支付車費，司機回應「現金和八達通」，樓主即尷尬表示她們沒有現金和八達通。不過司機未有為難她們，反叫她們「往裏面找座位啦」，直言「他們（內地旅客）不也是沒刷什麼也沒問就直接進去坐下了？」。樓主聞言連聲抱歉，司機則說「不會不會，沒事啦，進去坐就好咯」。

樓主乘搭巴士卻遇上掃碼系統失靈。（資料圖片）

最終樓主到站下車，再次向司機道歉，司機道別後就駕巴士離開，「這件事也讓我覺得很暖。覺得香港人並不是像網上說的那樣……至少我遇到的都蠻不錯的」。樓主又說，當時下車本想記住巴士車牌，翌日換錢還給司機，「但是下了車一找路又忘記了」，期望司機能「原諒」她們這些沒有付車費的人，「我們真的不是故意的！」，並提醒其他遊客來香港一定要帶一些現金以備不時之需。

樓主帖文引起網民爭議。（小紅書）

帖文引來網民爭議，有人提醒香港很多小店只收現金，必須帶備港幣現金，「我出門都不敢身上沒現金」、「沒有八達通，一定要帶現金，不只是這個意外，很多飲食小店是只收現金的！」、「完全能理解，我之前去珠海玩，可能是手機信號不好怎麼都刷不出乘車碼，我站了大概六七分鐘才刷出來付上錢，刷不出來那會兒真的度日如年」。

但也有不少網民批評樓主行為，「坐霸王車了」、「你們都喜歡旅行不帶當地現金嗎？無論去澳門，日本，泰國，甚至euro，難道帶當地錢不是必須嗎？要全世界圍着妳轉？」。樓主留言回覆時表示，「那些自身優越感強瞧不起內地，引戰的，看不懂中文非要自己引起歧義的，一律作為港獨處理」。