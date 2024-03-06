港鐵大埔墟月台逼爆！乘客擠到企扶手電梯位險生意外　幸有人咁做

近日有網民在社交平台發帖，講述於港鐵大埔墟站候車的驚險經歷，指當時她正使用扶手電梯上月台，其間突然聽到月台上方有人大聲叫嚷，制止其他乘客上月台。她抬頭一看才發現月台上早已逼滿候車乘客，而且已經有人被擠到站在扶手電梯梯口，情況緊急。幸好有人揚聲提醒，又有人及時按下扶手電梯緊急停止按鈕，才避免乘客繼續逼上月台。網上有人指當日有乘客不適，列車一度暫停並安排全車乘客於該月台下車，才致使大量人流聚集月台。《香港01》已就此事向港鐵查詢，正等候回覆。



有網民在社交平台發帖講述於港鐵大埔墟站候車的驚險經歷。（FB圖片）

該名網民周一（4日）在facebook群組「大埔人大埔谷」發文，稱於港鐵大埔墟站使用扶手電梯上月台候車，其間突然聽到月台有人大叫「唔好再俾人上嚟」。她抬頭一看，驚見月台逼滿乘客，「（候車乘客）企到扶手電梯口，係完全冇位企」。她即時嚇到腳軟，而隨着扶手電梯持續向上運行，乘客們進退兩難，惟恐發生意外，「個扶手電梯一路上緊，見住前面冇位企，反應唔到可以點做」。

幸好有1位反應迅速的乘客及時按下扶手電梯的緊急停止按鈕，將扶手電梯停下。樓主感恩表示「好彩多得位反應快嘅朋友仔剎停咗個扶手電梯，再次多謝你！」。

從樓主上傳的圖片可見，當時月台逼滿乘客。（FB圖片）

從樓主上傳的圖片可見，當時月台兩邊都有列車停下，而月台已經人滿為患，摩肩接踵。她在留言區表示聽聞從太和站駛往大埔墟的列車上有乘客不適，「啲乘客要係大埔落哂車」，亦有網民回應指「太和出站車有乘客不適，但列車已經出晒月台範圍要去大埔處理。由於乘客落唔到車處理所以要原站清客處理」。

帖文引來網民熱議，有人表示萬幸沒有發生意外，「真係反應快，咁急嘅話我連個掣係邊都未必即時醒起」、「好彩撳得切！」、「發生乜事，做乜個月台咁誇張？」。亦有網民指「呢個站日日都咁多人」、「其實就算冇事故發生，繁忙時間人多起來都有機會電梯口塞人」，並希望月台助理幫助疏導人流。

（Facebook）