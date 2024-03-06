相對濕度100%│將軍澳屋苑3部𨋢全故障　住戶焗要行樓梯呻慘：攞命

【潮濕天氣／相對濕度／回南天】本港近日天氣極之潮濕，相對濕度曾達100%，四周環境處處濕泅泅。在潮濕天氣下有女網民發帖，表示所居住的將軍澳某私人屋苑大廈配備的3部升降機全部故障，住戶都要行樓梯出入。帖文引起屋苑其他座數的住戶留言「圍爐」，紛紛表示「唔係第一次」、「今早都有1部壞咗」、「尋晚4部壞3部」。《香港01》現已就此事向相關物業管理公司查詢，正等候回覆。



有住在將軍澳的網民表示，疑是天氣潮濕之故，其居住的私人屋苑大廈3部升降機全部「壞晒」。（FB圖片）

有住在將軍澳的網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示其居住的私人屋苑3部升降機全部「壞晒」，疑是天氣潮濕之故。由於要接孩子放學，住中層的她只能行樓梯上落，眼見升降機要維修也不禁表示「攞命」，她又問其他網民：「你哋屋苑試過未？」

從樓主上傳的照片可見，3部升降機有2部關上門，並被圍上寫了「不准進入」的黃色工程4摺圍欄，禁止住戶使用；而餘下的1部𨋢門雖然開啟，但外面就放置了1個「暫停使用」金屬告示牌。樓主在帖文留言區表示眼見不少長者因未能使用升降機而坐在大堂等候，她亦問過維修師傅，對方表示「幾座都係壞𨋢」，而她所住的座數「最嚴重，3部壞晒」。

帖文在群組中引起網民熱烈討論，亦有不少與樓主同一屋苑但不同座數的網民留言「圍爐」，「唔係第一次。上年1座4部一齊壞」、「今早都有1部壞咗，朝早返工好麻煩」、「我1座尋晚4部壞3部」、「6座，排隊排到出出面」。另外有其他屋苑的網民亦表示其所住的大廈也出現壞𨋢情況，似乎壞𨋢之事並非單獨發生於單一屋苑，有網民直言感到震驚，「下！濕到咁」、「管理處完全冇支援計劃」。

《香港01》現已就此事向相關屋苑附屬商場物業管理公司查詢，正等候回覆。

將軍澳區潮濕災情：

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