奇跡！24歲女雙腳大量紅點揭患危疾　1原因要靠表哥捐骨髓終保命

內地24歲女子去年夏天某次外遊後，發現下肢出現不少紅點，以為皮膚過敏，到醫院求診，被驗出血小板數值僅有14，情況非常危險，隨時有大出血的可能，最後被診斷出爆發性極重型再生障礙性貧血（FVSSA），這病的早期死亡率高達90％，如果不能及時治療，很可能就此殞命。

可是命運的考驗並未放過這名女子，她出現重症感染，須靠骨髓移植才可保命，但適合捐骨髓的直系親屬母親卻在此時染上新冠病毒，女子與醫護團隊決定作一次重大冒險，以旁系親屬表哥的骨髓做移植，慶幸終逃過一劫，現時女子沒有出現排斥情況，身體回復正常。



小馮與醫護團隊決定作一次重大冒險，以旁系親屬表哥的骨髓做移植，慶幸終逃過死神一劫。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，女子小馮（化名）去年夏天剛到杭州工作，某天外出遊玩後，發現自己雙下肢出現不少紅點，她以為是皮膚敏感，到皮膚科求診，經驗血發現血小板;數值僅有14，醫生指她情況非常危險，隨時有大出血的可能。小馮回到杭州後立刻到醫院就診，被診斷為爆發性極重型再生障礙性貧血（FVSSA）。醫生指這種急性疾病，造血幹細胞移植幾乎是治療的唯一選擇。

「再生障礙性貧血」亦被稱為「軟癌」，是一種骨髓造血組織減少，造血功能衰竭，導致周圍全血細胞減少的綜合病症。小馮的主診浙江省中醫院血液科葉寶東醫生表示，「用通俗的話來說，就是骨髓不造血了」。這病的早期死亡率高達90％，如果不及時治療加以控制，病人很可能出現嚴重感染和出血，導致死亡。

女子小馮發現自己雙下肢出現不少紅點，初以為是皮膚敏感，後來被診斷為爆發性極重型再生障礙性貧血（FVSSA），須進行骨髓移植來保命。（GettyImages）

而小馮入院時出現持續發燒和重症感染的情況，加上敗血症的出現令治療雪上加霜。醫療團隊緊急召開了多次會議，決定採取骨髓移植。由於小馮父親已過世，她身為獨生女，沒有兄弟姐妹可以幫助她。骨髓庫的匹配過程漫長，小馮的病情不容等待，其母的半相合配型成了唯一希望。

可是命運再次重擊小馮，馮母感染了新冠而無法捐骨髓。醫療團隊唯有用旁系親屬，即小馮表哥作為骨髓捐贈者，而旁系親屬的成功率遠低於其他供者，要極大風險。

在醫療團隊配合中西醫治療，讓小馮做了骨髓移植手術後惰況漸趨好轉。（GettyImages）

去年8月，小馮進行了骨髓移植手術，1周後奇跡出現，小馮體溫開始下降。雖然她術後出現了噁心、體重下降等情況，但配合中西醫結合的治療策略，2週內小馮身體狀況好轉。

在移植後的2週內，小馮的身體狀況逐漸向好，檢查結果多項數值轉為正常，體溫穩定、炎症指標下降，白細胞和血小板數量回升至健康水平。3週後檢驗結果顯沒有任何移植併發症跡象。手術半年後小馮覆診時醫生確認她身體情況，身體已無大問題，醫生大讚小馮內心強大。