網傳內地大叔遊淺水灣　疑強搭泳裝洋女肩合照　網民斥丟臉：非禮

幾個大叔圍着泳裝洋女，所為何事？網上瘋傳影片，顯示有數名內地大叔遊淺水灣時，圍着1名單獨坐在沙灘、身穿比堅尼泳衣的外籍女子，疑強行搭肩膊合照，其間手部掃過泳裝洋女的背部，而洋女的肢體語言顯得極不願意，但最少2名大叔強行要合照，令洋女極度無奈。

網民看片後怒斥片中內地大叔猥瑣，形容其行為涉嫌非禮，「幾個大叔包圍一個弱質女子，樣子猥否舉動可疑，好醜」。有人則留言指「Don't Touch Her!」，意指重提英國鋼琴家「K博士」（Dr K）的鋼琴風波，指當時有中國男子曾向K博士大喝「Don't Touch Her!」，示意別碰在場1名中國女子。有內地網民直言，如果身份換轉是中國女孩被洋漢如此包圍強行合照，恐怕要鬧出大風波，直指「己所不欲，勿施於人」、「這幾個大叔為老不尊，給國人丟臉」。



影片畫面有文字寫着「香港淺水灣海灘大爺和外國美女拍照還是乘機卡油」，意指有大叔與洋女合照時乘機抽水。（抖音影片截圖）

首名光頭大叔強迫泳裝洋女搭膊合照：

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網上流傳的片段長約23秒，影片畫面有文字寫着「香港淺水灣海灘大爺和外國美女拍照還是乘機卡油」，意指有大叔與洋女合照時乘機抽水。影片最少出現4名大叔，其中1名光頭大叔搭着穿比堅尼泳裝洋女的肩膊，洋女明顯不願意，捉着他的手想拿開，但大叔再次搭着其肩膊，並由同伴大叔拍照，其他大叔臉露燦爛笑容，洋女則一臉煩厭無奈。光頭大叔拍照後站起來，向洋女比劃手勢示意拍照，似十分開心，洋女則態度冷淡不予理會。

以為事件就此完結之際，洋女想戴上太陽眼鏡，但另1名地中海大叔秒速上前，更立即向洋女背部伸手，洋女立即伸手反抗，但地中海大叔無視其意願，又蹲下把手放在洋女的裸背上，洋女顯得極度無奈，影片到此結束。

第２名地中海大叔手部停在泳裝洋女裸背：

洋女想戴上太陽眼鏡，但另1名地中海大叔秒速上前，更立即向洋女背部伸手。（抖音影片截圖）

翻查網上資料，影片昨日（3月5日）在內地抖音瘋傳，其後被轉載到微博及香港社交平台和討論區。中港網民看過影片後，對片中4名大叔一致鬧爆，紛紛狠批他們的行為涉嫌非禮，「叫阿sir，告非禮在香港怎麼判」。有人則指女生應作出更激烈反抗，「女生脾氣太好了」、「所以文明出行還是很困難」、「大爺沒見過外國人？把人家當成動物拍照」。

另有網民重提早前發生在英國的「K博士」（Dr K）的鋼琴風波，指當時有中國男子曾向K博士大喝「Don't Touch Her! Yor are not the same age！」，認為這時候也該有人向這班大叔大喝「Don't Touch Her!」，又指如果身份調換，一群外籍大叔強行要穿着泳裝的中國女生合照，「肯定要鬧出大風波了」。

不少外地網民亦狠批這些大叔「丟面丟到家外」。而影片其後被上載至reddit等外國網上論壇，外國網民亦批評片中大叔行為可怕，對落單的女生構成嚴重威嚇，更有人建議報警求助，或者警方介入調查。