網傳內地大叔遊淺水灣　疑強搭泳裝洋女肩合照　網民斥丟臉：非禮

幾個大叔圍着泳裝洋女,所為何事?網上瘋傳影片,顯示有數名內地大叔遊淺水灣時,圍着1名單獨坐在沙灘、身穿比堅尼泳衣的外籍女子,疑強行搭肩膊合照,其間手部掃過泳裝洋女的背部,而洋女的肢體語言顯得極不願意,但最少2名大叔強行要合照,令洋女極度無奈。

網民看片後怒斥片中內地大叔猥瑣,形容其行為涉嫌非禮,「幾個大叔包圍一個弱質女子,樣子猥否舉動可疑,好醜」。有人則留言指「Don't Touch Her!」,意指重提英國鋼琴家「K博士」(Dr K)的鋼琴風波,指當時有中國男子曾向K博士大喝「Don't Touch Her!」,示意別碰在場1名中國女子。有內地網民直言,如果身份換轉是中國女孩被洋漢如此包圍強行合照,恐怕要鬧出大風波,直指「己所不欲,勿施於人」、「這幾個大叔為老不尊,給國人丟臉」。



影片畫面有文字寫着「香港淺水灣海灘大爺和外國美女拍照還是乘機卡油」,意指有大叔與洋女合照時乘機抽水。(抖音影片截圖)

首名光頭大叔強迫泳裝洋女搭膊合照:

網上流傳的片段長約23秒,影片畫面有文字寫着「香港淺水灣海灘大爺和外國美女拍照還是乘機卡油」,意指有大叔與洋女合照時乘機抽水。影片最少出現4名大叔,其中1名光頭大叔搭着穿比堅尼泳裝洋女的肩膊,洋女明顯不願意,捉着他的手想拿開,但大叔再次搭着其肩膊,並由同伴大叔拍照,其他大叔臉露燦爛笑容,洋女則一臉煩厭無奈。光頭大叔拍照後站起來,向洋女比劃手勢示意拍照,似十分開心,洋女則態度冷淡不予理會。

以為事件就此完結之際,洋女想戴上太陽眼鏡,但另1名地中海大叔秒速上前,更立即向洋女背部伸手,洋女立即伸手反抗,但地中海大叔無視其意願,又蹲下把手放在洋女的裸背上,洋女顯得極度無奈,影片到此結束。

第2名地中海大叔手部停在泳裝洋女裸背:

洋女想戴上太陽眼鏡,但另1名地中海大叔秒速上前,更立即向洋女背部伸手。

翻查網上資料,影片昨日(3月5日)在內地抖音瘋傳,其後被轉載到微博及香港社交平台和討論區。中港網民看過影片後,對片中4名大叔一致鬧爆,紛紛狠批他們的行為涉嫌非禮,「叫阿sir,告非禮在香港怎麼判」。有人則指女生應作出更激烈反抗,「女生脾氣太好了」、「所以文明出行還是很困難」、「大爺沒見過外國人?把人家當成動物拍照」。

另有網民重提早前發生在英國的「K博士」(Dr K)的鋼琴風波,指當時有中國男子曾向K博士大喝「Don't Touch Her! Yor are not the same age!」,認為這時候也該有人向這班大叔大喝「Don't Touch Her!」,又指如果身份調換,一群外籍大叔強行要穿着泳裝的中國女生合照,「肯定要鬧出大風波了」。

不少外地網民亦狠批這些大叔「丟面丟到家外」。而影片其後被上載至reddit等外國網上論壇,外國網民亦批評片中大叔行為可怕,對落單的女生構成嚴重威嚇,更有人建議報警求助,或者警方介入調查。