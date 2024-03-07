又視姦？港女穿這樣搭港鐵被男人望斥嘔心　網民揭關鍵：好難唔望

又「視姦」？有港女於社交平台發布1張在港鐵站內拍攝的相片，指自己與男朋友聊天時，被「阿叔」及「𡃁仔」目不轉睛地望，直斥「男人嘅凝視真係好嘔心好恐怖」。帖文隨即引來網民爭議，有人反嘲「好慘，望下都唔得，我而家搭地鐵對面企咗個女人我都驚驚」；也有網民看到相中港女衣着後表示「好難唔望」，「遠睇以為心口生毛」、「着到咁怪點唔凝視妳？」。



有港女於社交平台發布1張在港鐵站內拍攝相片，指被「阿叔」及「𡃁仔」目不轉睛地望，直斥「男人嘅凝視真係好嘔心好恐怖」。（網上圖片）

該港女於Instagram（IG）上載於港鐵站內拍攝相片，形容「男人嘅凝視真係好嘔心好恐怖」。她指出，當日稍稍打扮後與男朋友出街，卻被路過的「阿叔」及「𡃁仔」目不轉睛地望，感到「恐怖」、「驚悚」，「咁樣稍為打扮下，就有咁X多男人望過嚟……我諗如果佢哋個頭可以好似貓頭鷹咁樣，應該會一直咁望住，仲要愈行愈近，嘟起個嘴，好恐怖，諗起都覺得驚悚」。

從相片見到，樓主當日穿低胸長袖連身短裙，配上黑色絲襪，戴上細長頸巾及黑色帽，拿着水樽對着港鐵幕門倒影拍攝。由於樓主低胸穿着，其胸口位置出現一團黑色物體，相信是花朵紋身頂部的花紋。

樓主於IG發相講述事件。（網上圖片）

帖文引來網民爭議，不少人看到樓主衣着後直言「好難唔望」，「心口污糟咗」、「遠睇以為心口生毛」、「女人有『胸毛』，好難唔望」、「着到咁怪點唔凝視妳？」。

也有網民反嘲「好慘，望下都唔得，我而家搭地鐵對面企咗個女人我都驚驚」、「又要出街，又要驚俾人望」、「 哪裏來的優越感？」、「太自信真係會出事」、「凝視咗佢一陣，都真係覺得好嘔心好恐怖」。