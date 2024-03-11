遺產安排｜爸爸想將物業留畀細佬　家姐感失落：係咪做女嘅下場？

財產分得多就代表愛得多？近日有女生在討論區發帖，表示她與長姊均已移民並在外地置業，但比她們年輕8年的弟弟卻仍未有獨立經濟能力，現留港與父母生活。近日父親向她透露，打算出售香港物業，然後過去她那邊置業生活，等到百年歸老後，再將新買的物業留給兒子。對於爸爸計劃將物業獨留給3姊弟中唯一的弟弟，她感到有些失落，認為父母偏心弟弟，表示：「係咪做女嘅下場都係咁？」



有女生發帖指父親向她透露將來遺產安排，想將物業留給3姊弟中的弟弟。（《溏心風暴3》劇照）

有女生在連登討論區以「阿爸話到時死咗間屋留畀細佬」為題發帖，表示家中3姊弟中她排行第二，與長姊相差1歲、弟弟相差8歲。她與長姊均有獨立經濟能力，皆已移民並在外地置業，「移民置業全部都靠自己」，但弟弟則尚未有經濟能力，現留港與父母生活。

近日樓主爸爸前來探望她，言談間爸爸提到夫妻倆打算出售香港現居的物業，然後過來樓主這邊置業，等到日後百年歸老，再將間屋留給兒子。樓主聽罷「個心有啲唔舒服」，故並未給爸爸任何回應。她解釋自己並非貪圖父母錢財，「因為其實都無幾多」，只是作為女兒霎時聽到難免有些傷感。她又似感到父母偏心弟弟，表示：「係咪做女嘅下場都係咁？講埋畀我聽又咩意思？」

樓主對於爸爸的安排感到失落。（《溏心風暴3》劇照）

帖文引起網民熱烈討論，雖有人同情樓主，表示「父母一般都偏心最唔放心嗰個」、「最好賣晒啲家產再平均分配」，但亦有不少網民留下負評，指樓主「唔抵得細佬靠父幹」。有人表示，「我係老豆都會咁諗，大嗰2個都置咗業，搞掂埋細嗰個就安樂」、「幫下細佬我覺得係合理」、「3個入面你哋2個都上晒軌道，依家只係想你細佬都會有個保障，你就喺度計較埋啲無謂嘢」、「你又唔諗下你有無陪喺身邊照顧佢哋？細佬係咪都有陪佢哋？」。

亦有人建議樓主如果真的介懷，可以與父母商討，「不如你直接問下你老豆，你3姐弟可唔可以平分層樓」、「無謂擺係心唔講出嚟」、「建議直接問同佢講覺得唔公平，你都有責任同你父母溝通嘅」。

（連登討論區）