棄金融投身表達藝術治療助人　10A狀元戰勝癌魔　正能量感動網民

世事總是無常，人生必定會有高山低谷，但最重要還是努力地活在當下。表達藝術治療師鄺文傑日前在facebook分享自己在屋邨中學讀書，是會考10A狀元，正當拔尖進入大學計量金融系，以為畢業後前途無可限量之際，卻撞正金融海嘯，即使隨後前往大行工作，但他才發覺志不在此。在緣份牽引下報讀表達藝術治療碩士課程，尋回初心擔任表達藝術治療師足足10個年頭，以為所有事情一帆風順時，鄺文傑再次被命運捉弄，確診患上第4期淋巴癌，甚至出現情緒病，咬緊牙關接受化療和骨髓移植，好不容易戰勝癌魔。



回望前塵，鄺文傑慨嘆「人生點會真係咁容易一帆風順，唔好逼死自己」，以自身經歷寄寓其他人「好好做自己，好好生活落去」。網民紛紛大讚他是「真正對社會有貢獻的10A」、「好少狀元會無私分享10年後、20年後的生活，好感謝你分享一段經歷給我們。大家健康，加油」、「謙虛，值得尊敬」。



鄺文傑上載自己2003年會考10A的成績單。（facebook群組「90年代回憶 (新版)」圖片）

表達藝術治療師鄺文傑在facebook群組「90年代回憶 (新版)」上載自己2003年會考10A的成績單，目的當然並非炫耀，形容「過咗咁多年，呢個成績對我嚟講好似好遙遠」，想當年自己在屋邨中學讀書，沒有太多前輩可以提供到建議，他沒有特別考慮前往外國升學，加上不清楚自己意願，所以經拔尖進入計量金融學系。

鄺文傑數年前患上第4期淋巴癌，亦都出現過情緒病，接受化療和骨髓移植，最終痊癒。（鄺文傑ig圖片）

鄺甫畢業遇到金融海嘯，不少公司凍結人手，暫不招聘新人，所以他當時只能到其不感興趣的公司暫時工作，過了數年才能入到摩根士丹利（Morgan Stanley），但當時做得並不愉快，明顯對金融沒有興趣，在緣份牽頭下，他陰錯陽差報讀港大第1屆表達藝術治療碩士課程，不知不覺過了10年，「覺得自己搵啱咗真正想做嘅嘢」，但好景不常，鄺數年前患上第4期淋巴癌，亦都出現過情緒病，接受化療和骨髓移植，最終痊癒。

鄺文傑放棄金融行業，投身表達藝術治療。（鄺文傑ig圖片）

鄺表示，「10優呢個身份，帶俾我嘅係1個回憶」，目前職業和會考成績沒有任何關係，但他都希望運用狀元身份，向家長和學生分享「細個最緊要了解多啲可能性，就算成績好唔好，工作都有好多種」，欣賞部份人最初目標清晰，甚至「成世就係做嗰個職業」，但轉換跑道並非問題，「可能大個咗，你會更加清楚自己想要啲乜」，加上生命短暫，「人生點會真係咁容易一帆風順，唔好逼死自己」。

鄺更笑言，身為80後，經歷過小學沒有冷氣的日子、用錄影機錄下重溫節目、沒有赤鱲角機場和西鐵，形容「我哋都係有毅力嘅一群，好好做自己，好好生活落去」。

鄺文傑指出「人生點會真係咁容易一帆風順，唔好逼死自己」。（鄺文傑ig圖片）

網民紛紛大讚鄺文傑是「真正對社會有貢獻的10A」、「非一般成績、非一般經歷，能做到自己喜愛嘅工作，失而復得嘅健康，唔係咁多人可以做到，佩服。」、「人生無常。謝謝你的分享，更謝謝你有好好活着」、「睇完有份感動，很高質分享！大家都要加油，我哋係有毅力嘅一群！」。

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鄺文傑過去曾接受《香港01》訪問，也不時分享表達藝術治療資訊，笑言「我大學時自己會寫歌做音樂，十幾年前喺星光大道出過Show」，但和表達藝術治療沒有關係，當初被港大錄取修讀表達藝術治療碩士課程，「唔知點解收到取錄通知時喊咗出嚟，感覺好神奇！嗰下先領會到原來成世人到個刻先有機會讀一個自己比較鍾意的課程」，未畢業就辭去金融業工作專心學習，畢業後正式投身治療師工作。

鄺文傑強調，任何人都可以接受表達藝術治療，並非一定有病才能尋求治療師協助。(資料圖片/賴家俊攝)

他更強調，任何人都可以接受表達藝術治療，並非一定有病才能尋求治療師協助，「有時並不是有情緒病，只係剛碰巧失去人生方向等種種原因，這時候便可尋求藝術治療，探索生活上有什麼方法讓自己釋放，讓自己更了解自己，有更清晰方向走未來的路」，他亦指表達藝術治療另一個目的就是讓人在逆境中尋找自主性，透過創作提升自己能力，尋回自己可掌控的能力和可能性。

（綜合）