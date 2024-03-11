成功倒追男上司交往1個月　3個飲食癖好嚇呆潔癖女　網民籲直接講

有情人終成眷屬當然美好，但雙方日後如何相處才是真正難關。台灣1名女子在網上大呻，暗戀男上司長達1年，最終如願拍拖；2人交往1個月後相約食麻辣火鍋，但她前往洗手間期間，男友擅自叫了牛肚和大腸，由於她覺得「內臟很惡心」，而且擔心衞生問題，所以大感崩潰，但選擇默默進食另1邊湯底，惟男友展開進一步攻佔，「把整顆雞蛋丟進鍋說要吃水煮蛋」，女子認為餐廳沒有洗過雞蛋，有時甚至會有雞毛，男友將2邊變成「臭屎鍋」，令她吃得百感交集。



網民笑言「有勇氣倒追告白，就沒勇氣跟他說妳不喜歡的東西嗎？」、「直接講就好了」、「無法在一起就找機會分手囉」。



男友點了內臟。（《孤男寡女》電影截圖）

樓主在「匿名公社」表示，入職接近2年，1年前起暗戀部門主管，最後鼓起勇氣成功倒追，目前交往一個月，但最近發生1件事情，令她「大失望」、「覺得他很惡心」。事緣有1晚剛下班一起吃麻辣火鍋，由樓主點好想食的食物，繼而前往洗手間，任由男友點選其他食物，樓主事後返回才發現對方點了牛肚和大腸，內心極度崩潰，「內臟很惡心……大腸也不知道有沒有洗乾淨，若沒有整鍋不就都是糞便」，悔恨自己沒有阻止到。

樓主見到男友點選食物，當時大感震驚。（《孤男寡女》電影截圖）

樓主不敢反應太大，擔心對方認為她有公主病，所以默默吃另1邊不辣湯底，惟男友眼明手快，開始將芋頭和南瓜丟進來，更可怕的是「把整顆雞蛋丟進鍋說要吃水煮蛋」。樓主再次潔癖發作，認為餐廳通常沒有洗好雞蛋，「上面偶爾還有雞毛」，男友竟將2邊弄成「臭屎鍋」。

樓主見到男友將2邊弄成「臭屎鍋」，內心極度崩潰。（《孤男寡女》電影截圖）

樓主形容心情複雜，暗戀這麼久，好不容易追到手，在網上詢問「現在怎麼辦？該怎麼調適自己？」。多名網民笑言「有潔癖請溝通，如此放話是沒必要的事，徒增困擾！而且妳的心態需要調整什麼是乾淨，什麼是髒？」、「不吃什麼也不敢講，然後發文抱怨，別人是會讀心術喔」、「愛他就包容吧」、「趕快分手，你配不上他」。

（匿名公社）