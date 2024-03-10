女乘客攜BB車上九巴被阻　辱罵司機累停駛　司機霸氣1招KO獲激讚

坐巴士要摺好「BB車」！有港男於網上大埔群組發相發文，指日前乘搭九巴73X巴士時，有「西客女乘客」拒絕收起「BB車」，更辱罵司機「有病」，結果司機「霸氣爆發」，拒絕駕駛開車，並通知所有乘客下車。

事件引來網民熱議，大讚司機「做得好」，「個司機做得好呀，唔收架BB車好危險」、「影響司機情緒，駕車會有可能的影響，易生意外」、「司機冇問題，西人玩嘢累街坊」。也有網民質疑司機「揸住雞毛玩客」，隨即有網民反駁，「個附例就係上車前要收（BB）車，人哋畀係人情而唔畀唔係揸住雞毛」。



坐巴士要摺好「BB車」。（示意圖／gettyimages）

該港男於Facebook群組「大埔 TAI PO」發相發文，形容「霸氣司機遇上西乘客」。他表示，日前乘搭九巴來往大埔及荃灣的73X巴士時，有「西客女乘客」上車卻拒絕按指示收起「BB車」，更辱罵司機「有病」，於是「霸氣司機」停止駕駛開車，並通知所有乘客下車，質疑「司機玩嘢即時要求所有乘客落車，唔開車」。

從樓主上載相片見到，當時天色已黑，該部巴士停泊在巴士站，車外站了不少人，未知是否相關乘客。

樓主上載相片見到，當時天色已黑，該部巴士停泊在巴士站，車外站了不少人，未知是否相關乘客。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

事件引來網民熱議，大部份都支持司機做法，「司機做法正確」、「個司機做得好呀，唔收架BB車好危險」、「其實司機唔係玩嘢，佢只係做佢應該做嘅野」、「辱罵司機呢樣野真係好有問題，個女人影響司機駕駛，為咗全車人嘅安全，司機當然要咁做」、「司機冇問題，西人玩嘢累街坊」。

也有自稱家長網民質疑司機「揸住雞毛玩客」，「為人父母，我就好明白這點。有好的司機畀我推咗上車，抱咗BB起身先喺輪椅位摺車，有啲我唔知應該形容佢係『跟足規矩』定揸住雞毛玩客的」，隨即有多名網民反駁，「個附例咪就係上車前要收（BB）車囉，人哋畀係人情而唔畀唔係揸住雞毛」、「排隊等緊巴士嚟，就應該要摺定BB車準備好上車，而唔係推架BB車上巴士，再喺巴士上面收BB車」、「搞唔掂架BB車應該搭的士」。

事件引來網民熱議，大部份都支持司機做法。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

據九巴乘客須知「除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客」。香港法例《公共巴士服務規例》屬刑事，當中第13A條列明，任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月。此外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》乘客在公共巴士不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，可處罰款$3,000及監禁6個月。

根據《公共巴士服務規例》13A，任何乘客或擬成為乘客人士有以下行為，即屬犯罪：

(a)故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力；

(b)故意阻礙司機望向道路或交通的視線；

(c)對巴士的任何部分或其設備故意作出或故意安排作出任何事情，而該等事情

(i)阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞；或

(ii)導致他人受傷、不安、煩擾或不便；

(d)不適當地干擾車門，或不適當地干擾構成巴士一部分或與巴士連接的任何其他機械、裝置或控制器；或

(e)從巴士拋出或故意掉下任何物件。



除了保障司機，乘客亦受香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第12條保障，司機無合理辯解而違反，即屬犯罪。

司機的一般行為

(a)當接載或放下乘客時，須在安全和切實可行的情況下，將該巴士盡量靠近道路的左側或路邊停下；

(b)不得在該巴士行駛時與人談話，除非因安全理由必須如此；

(c)不得在任何旅程中不合理地阻延該巴士；

(d)在將油注入汽油缸或燃油缸前，須關掉引擎和確保所有乘客已移離該巴士，並須將引擎保持在關掉狀態和確保所有乘客均留在該巴士外面，直至注油完畢為止；

(e)如因任何理由而讓該巴士無人看管，則須將引擎關掉。

