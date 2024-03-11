80歲阿伯猝死　女友偕同黨搬屍去銀行提款　後續做這舉動2女被捕

人死了都不得安寧，反而成為生財工具？美國1名女子被指在80歲同居男友過世後，不但沒有通知對方親友安排安葬，反而與1名同居女友人和另1名身份未明的同黨將遺體搬上車，她們繼而運屍到銀行的「免下車窗口」，假裝死者仍然在生提款，銀行職員不虞有詐，讓她們提取900美元（約7,000港元）。她們得手後將遺體隨意丟在醫院急症室，因而遺下「證據」，警方經調查後揭發這宗「搬屍盜錢」案件，隨即拘捕2女，並追緝其餘涉案人士。2女被安排分開提堂，死者家屬和警方對案件同樣表示震驚。



死者的同居女友卡斯博姆案底累累。（網上圖片）

80歲男死者萊曼（Douglas Layman）住在俄亥俄州克利夫蘭（Cleveland），其繼子哈伯德（James Hubbard）表示，自己母親和繼父生活約33年，但自從母親4年前過身後，繼父變得害怕獨自1人，隨後投入新戀情，和卡斯博姆（Karen Casbohm）交往同居，這段關係直至案發前維持大約3年。繼子指卡斯博姆不但吸毒偷竊，而且擅自賣走萊曼的私人物品，甚至賣掉哈伯德母親遺留的手槍，但繼父為人友善，選擇對女友一一原諒，甚至容許對方取走其金錢。哈伯德一直擔心繼父情況，形容其同居生活「和地獄一樣的折磨」，多次詢問應否幫手趕走卡斯博姆，但遭到繼父婉拒。

據了解，卡斯博姆案底累累，曾經干犯盜竊、賣淫、非法侵入、收受贓物、持有毒品用具和企圖濫用毒品等罪名，其55歲女同黨費拉洛（Loreen Bea Feralo）數月前搬入上址同住，過往干犯魯莽攻擊、持有毒品用具、非法侵入、酒後駕駛、竊盜和企圖持有毒品等罪名。

女同黨費拉洛同樣有不少犯罪紀錄。（網上圖片）

萊曼上月29日（周四）在家中突然過身，卡斯博姆和費拉洛沒有通知任何人，反而到了本月4日（周一）將萊曼的遺體搬出，放在汽車前排乘客位置，假裝他仍然在生，繼而駕車前往距離克利夫蘭大約93公里的阿什塔布拉（Ashtabula ），並在銀行的「免下車窗口」要求提取900美元（約7,000港元），銀行職員信以為真遞上款項，她們得手後將遺體隨意丟在阿什塔布拉1間醫院的急症室。

醫院職員發現遺體後通知警方調查，其間其中1名涉案女子致電醫院詢問死者事宜，因而引起警方懷疑，隨即確定死者和疑犯身份，繼而上門拘捕。2名涉案女子現被控虐待屍體和盜竊罪名，有人報稱是在第3名同黨協助下將遺體放入車內，取錢目的是支付帳單，但真正動機有待調查。

男死者萊曼死後，遺體被利用提取存款。（網上圖片）

當地警察局局長和其他警員都形容案件罕見，甚至指當差27年以來首次遇到「搬屍盜錢」，警方不排除提出更多指控，並追查餘下同黨下落，法醫正調查死者的死因，雖然不會就案件發表任何評論，但指可能需要8個月時間進行驗屍。2女被安排分開提堂，當中卡斯博姆被下令支付5,000美元的保釋金（約3.9萬港元）。

繼子哈伯德對案件表示震驚，形容任何人都不會玩弄動物屍體，更何況是人類遺體， 「不明白她們當時在想什麼」，也不知道她們為何提取區區900美元。

（綜合）