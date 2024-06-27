每年盛大舉行的「開心購物節」7月1日又再返嚟啦！《香港01》再次成為是次活動指定生活服務平台，逾百品牌商戶響應「香港好禮‧有禮」送出豐富獎品及折扣優惠比市民。活動以四個香港特色主題為基礎，涵蓋零售業各個範疇，包括「時尚流行 潮物珠寶」、「最新人氣 百貨家電」、「樂享滋味 超級便利」及「美妝護理 保健養生」。各個商戶齊集提供「購物優惠」、「限量優惠」及「必殺優惠」，大家可透過《香港01》App領取逾百款優惠券及參加主題遊戲贏取豐富獎品，盡情食玩買！



新會員限定

新會員限定$50「01優惠券」，於「01空間」選購心儀活動購票：

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時尚生活 潮物珠寶

手機電玩優惠連結一覽：



1. CSL｜購買指定淨機產品即減高達$1,000

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眼鏡及彩妝隱形眼鏡優惠連結一覽：



1. 眼鏡88｜$100折扣優惠券

折實滿HK$500或以上減$100

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2. GopopStation｜購物滿$1000即減$50

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3. BIG HORN｜購物滿$500即減$50

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4. Zoff｜買滿指定金額即享全單9折

購買正價眼鏡滿HK$798 即享全單9折優惠

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5. eGG Optical Boutique｜額外減HK$30

正價架連鏡眼鏡套裝折實滿 HK$500 額外減 HK$30

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6. Sweety Eyes by cl mall｜購物滿$300即減$10

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7. Sweety Eyes by cl mall｜購物滿$500即減$20

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8. Sweety Eyes by cl mall｜購物滿$1000即減$50

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珠寶鐘錶優惠連結一覽：



1. 時間廊｜購買正價腕錶滿$4,000即減$500

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2. 鐵達時｜購買正價腕錶滿$2,000即減$500

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3. TSL Jewellery｜指定足金貨品免手工費

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4. Jan's Aesthetics of Nature｜購物滿$800即減$100

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5. Commma Sense｜購物滿$100即減$10

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6. Commma Sense｜購物滿$1000即可享88折優惠

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7. Commma Sense｜購物滿$500即減$50

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衣物鞋履優惠連結一覽：



1. 香港葆露絲｜7折購買正價功能內衣1件

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2. Catalog｜自家品牌正價貨品滿$500即減$100

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3. GigaSports｜購買3對Zverest銀離子襪即減$20

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4. GigaSports｜馬拉松自家品牌正價服裝滿$500即減$100

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5. 馬拉松｜購買3對Zverest銀離子襪即減$20

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6. 馬拉松｜馬拉松自家品牌正價服裝滿$500即減$100

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7. Columbia 哥倫比亞｜正價貨品95折優惠劵

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8. CROCODILE｜凡購物全單享95折

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9. SKECHERS｜消費滿$500可享$100現金折扣優惠

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10. CHEVIGNON｜任何牛仔褲即減$100

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酒店住宿優惠連結一覽：



1. 悦品酒店｜客房預訂HK$100優惠

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樂享滋味 超級便利

超級市場優惠連結一覽：



【小編推介】1 百佳｜購物滿$100即減$10

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【小編推介】2. 百佳｜購物滿$200即減$25

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3. 寶達食品｜購物滿$150即減$10

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4. 天天家餸｜購買任何單品即減$30

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5. Indomarket｜購物滿$100即減$16

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6. Indomarket｜購物滿$50即減$7

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7. city'super｜$60折扣優惠

單一消費淨值滿$800可獲$60折扣優惠

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便利商店優惠連結一覽：



【小編推介】1. OK便利店｜飲品購物優惠

購物任何飲品滿$20即減$5

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咖啡餅店優惠連結一覽：



1. 聖安娜餅屋｜$5現金優惠

憑券以原價選購各款聖安娜產品滿$30或以上，可享$5現金優惠

(飲品及非聖安娜產品除外)

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2. Cinnabon｜買CinnaPack送免費咖啡

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3. Starbucks｜免費升級中杯裝或以上之紅豆醇香鮮奶抹茶

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餐廳食肆優惠連結一覽：



1. KFC｜優惠價HK$50享用雙層巴辣雞腿堡餐

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2. KFC｜優惠價HK$26享用香脆薯餅蛋包餐

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3. 灣景國際｜惠顧自助晚餐即減 $100

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4. 宜必思香港中上環酒店 Le Bar｜消費滿HK$200即可減HK$50優惠劵

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5. 悦品酒店｜消費滿HK$500即減HK$200

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6. 帝都酒店｜指定餐廳現金券100元

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最新人氣 百貨家電

百貨商場優惠連結一覽：



1. 永安百貨｜廚房用品及餐具部HK$50優惠券

於廚房用品及餐具部單壹購買指定貨品，淨額滿HK$800或以上即減HK$50

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2. 永安百貨｜女男服飾鞋履額外95折

於女裝部、男裝部、鞋部及手袋部單壹購買指定貨品，淨額滿HK$1,000或以上即享額外95折

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3. 永安百貨｜女男戶外服飾HK$50優惠券

於男女戶外服飾部單壹購買指定貨品，淨額滿HK$1,500或以上即減HK$50

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4. 永安百貨｜女男戶外服飾HK$50優惠券

於男女戶外服飾部單壹購買指定貨品，淨額滿HK$1,500或以上即減HK$50

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5. 香港免税店｜單筆消費淨值金額滿HK$1,688 即減HK$200

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6. LOG-ON｜單一消費淨值滿港幣$400可獲港幣$30折扣優惠

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7. LEXY｜購物滿 $200 即享 85 折

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8. Go Wild｜正價貨品95折優惠劵

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9. 一帆風順公司 (釣具專門店) ｜免費贈品及折扣劵

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10. The Whampoa｜購物滿$300即減$30

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11. 香港仔中心｜購物滿$300即減$30

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家俬家電優惠連結一覽：



【小編推介】1. 日本城｜HK$10優惠劵

買滿HK$100家品或以上，即減HK$10

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2. 歐化傢俬｜購買傢俬滿$12,000額外減$500

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3. Pricerite實惠｜門市家品買滿$300， 額外送3,000 P-Coin會員積分

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4. Slumberland｜購買床褥滿$5,000減$500

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5. Ulfenbo ｜購買床褥滿$5,000減$300

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6. at.home｜購買傢俬滿$7,000額外減$400

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7. 得生全球｜任何消費滿港幣1988元 (配套品除外)

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8. 中原電器｜買百靈牌鬚刨淨值滿$2,000減$100

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9. 中原電器｜買百靈牌鬚刨淨值滿$4,000減$200

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美妝護理 保健養生

化妝美顔優惠連結一覽：



1. SaSa｜SUISSE PROGRAMME指定產品42折優惠劵

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2. SaSa｜sasatinnie指定面膜$350/3件優惠券

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3. SaSa｜Dr.G指定面膜$140兩盒優惠券

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4. SaSa｜AHAVA指定面膜$488兩件優惠券

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5. SaSa｜優惠價$138購買Cell Fusion C指定防曬霜

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6. SaSa｜$10優惠券

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7. Facesss｜購物滿$650即減$20

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8. Boujour HKMall｜於網店購買 Suisse Reborn 全線產品買一送一

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9. Boujour HKMall｜於網店購買 ARVAL 全線產品買一送一

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10. Colourmix 卡萊美｜香水88折優惠券

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11. Colourmix 卡萊美｜KATE 88折優惠券

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12. 屈臣氏｜高露潔指定產品減$100

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13. 屈臣氏｜CeraVe產品減$20

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14. 屈臣氏｜La Roche Posay產品減$50

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15. 屈臣氏｜娥羅納英H軟膏100克減$10

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16. 屈臣氏｜屈臣氏娥羅納英H軟膏50克減$10

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17. Sofina｜購物滿$500即減$100

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18. 位元堂｜$30購買中藥面膜2片裝

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19. 澳洲趣樂｜HK$50現金券

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20. 澳洲趣樂｜HK$100網店現金券

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健與美店優惠連結一覽：



1. THANN｜門市購物可享指定正價產品85折優惠

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2. Jan's Aesthetics of Nature｜購物滿$800即減$100

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中西保健優惠連結一覽：



1. 正草堂｜購物滿$500即減$50

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2. 正草堂｜購物滿$1000即減$150

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3. 康維他｜購物滿折實價$1,000即減$50

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4. 康維他｜購買指定產品滿額即減$150

購買高麗紅蔘UMF™10+麥蘆卡蜂蜜飲品HKD699即減$150

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5. 康維他｜購買指定產品滿額即減$90

購買UMF™10+麥蘆卡蜂蜜250克 HKD359 即減$90

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6. 維特健靈｜優惠價$239 一套四款5日體驗裝 (原價$426)

包括: 維特健靈五色靈芝, 健肝寶, 加強配方消尿酸及脈通三七

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7. 維特健靈｜HK$19購買和田竹酢保健貼(2片裝)，再送$50優惠券*

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8. GNC｜購物折實滿$500即減$70

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9. 屈臣氏｜屈臣氏Naturals by Watson產品減$15

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10. 屈臣氏｜屈臣氏 H&B 產品減$30

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11. Healtheries Hong Kong｜購物滿$800即減$100

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12. Healtheries Hong Kong｜網店$150優惠劵

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13. 位元堂｜$30購買4杯龜苓膏200克

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14. 位元堂｜$30購買5包唧唧龜苓爽

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15. Catalo 家得路｜HK$100現金卷

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蔘茸海味優惠連結一覽：



1. 余仁生｜淨額滿HK$500 即減HK$25

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2. 余仁生｜購買腦轉快膠囊(60粒裝)即減HK$50優惠

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3. 官燕棧｜消費滿$398即減$20

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4. 官燕棧｜天然厚花菇買一送一 (標準價 :$75)

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5. 官燕棧｜消費滿$2500即送牛仔布福袋

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6. Wright Life｜買滿$1500即可免費換領蟲草參靈寶(80粒裝)乙盒

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