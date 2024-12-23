《養生習慣3選1》｜額外獎賞結果公布

《香港01》舉辦的《養生習慣3選1》遊戲早前經已圓滿結束，當中完成遊戲的會員有機會賺取 688「01積分」，遊戲當中可選擇回答指定問題「分享您的秋冬養生秘訣」，答案如果被編輯評審選中，更可贏走英國品牌2合1空氣清新機；另外，為了答謝一眾踴躍參加的新會員，特別送出新人獎賞，有機會贏走美國品牌藍牙無線耳機（第2代）！



經小編一輪評審後，挑選當中最具養生資訊性的答案，選出以下得獎者，可獲得「英國品牌2合1空氣清新機」（名額3個）或「美國品牌藍牙無線耳機（第2代）」（名額1個），得獎者名單如下（排名不分先後）：

第一位：W*** Z*

「我屬於長年手腳冰冷體質，秋冬養生最為重要，分享三招養生秘訣著重於氣血暢通和滋潤身心。冬天日照時間較短，人容易疲倦，人體需要的作息時間更多，我盡量會晚上十時左右休息，早睡早起自然養精蓄銳。要有最佳睡眠質素，睡前泡腳少不了，於被窩內整整一小時我仍然是四肢冰冷難以入睡，泡腳可以促進血液循環，全身暖暖的更快入睡。最後，秋冬天氣乾燥，呼吸道容易不適發病，除了多喝暖水，我亦會飲薑茶或食薑湯湯圓，加促血液循環及驅寒暖身。」

第二位：L*** L**

「就算平日有健身習慣，入秋後手腳易冰冷問題持續，惟有多運動像是行山與緩步跑，提升免疫力同時改善心肺；運動後我會特別以暖水泡足，促進血液循環並幫助入睡。另外，由於脾胃較虛，尤其秋冬常有排便不順問題，所以我每日飲蜂蜜水，保持腸道蠕動暢通，仲可以滋潤喉嚨。」

第三位：L** K* H*

「秋冬季節氣候變化大，養生非常重要。首先，要注意保暖，特別是頭部和腳部。寒冷天氣會令肌肉容易繃緊，如有筋骨/肌肉問題，身體有舊患，建議睡覺時用暖毯，促進血液循環，令肌肉可以放鬆、舒緩關節疲勞。飲食方面，建議多吃溫熱食物，如薑湯、蒜頭、紅棗、桂圓等，有助於驅寒暖身。多喝水，保持身體水分充足，減少乾燥。適當運動，如散步、瑜伽，及良好的作息，都有助增強體質。」

第四位：黃 * *

「秋冬季節養生重在調養身體，以增強免疫力和適應寒冷氣候。首先，飲食上應多攝取富含熱量的食物，如肉類、堅果和時令蔬菜，搭配溫暖的湯品，以增強體內熱量。其次，保持水分攝入，選擇溫水或草本茶，避免冷飲。睡眠方面，保持規律作息，確保充足的休息，有助於身體恢復。... ... 最後，考慮中醫調理，如針灸和推拿，提升氣血循環。這些秘訣將有助於在秋冬季節保持健康和活力。」

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

註3：積分將於此文章發佈後7-10個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

*活動受條款及細則約束，詳情可：按此。