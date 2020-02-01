時光飛逝，又嚟到一年一度嘅情人節月份啦! 我哋香港01好照顧每一位會員嘅需要，無論單身定已經有伴侶，我哋都準備咗最啱您嘅獎賞俾您兌換嚟自用或者送俾另一半過節!

除咗禮品，等會員部小編都預告一下今個2月我哋有啲咩活動同遊戲可以俾您輕鬆賺分啦!

第一擊:由2020年2月5日起，逢星期三都會於「01會員專區」派發999「01積分」軍糧包，每人限領一次呀!

第一位: 「2人浪漫星空帳篷住宿套票」8折電子優惠碼

作為一個城市人，您幾耐無見到星星? 光污染嘅情況越嚟越嚴重，我哋可以見到星星就越難啦!不如襯住情人節，搵一個機會同您所愛嘅人一齊去到一個無光污染嘅天然後花園散吓心、輕鬆下，減減壓啦!

浪漫嘅透明頂星空帳幕，俾您同伴侶一齊夜晚數星星

+ 4 + 3 + 2

大家唔需要擔心膳食嘅問題，雖然「星園」位於貝澳，聽落有小小遠。但場地除咗有爐具俾您租用外，更加可以代購BBQ或火鍋食品!

而家只需要9「01積分」，就可以兌換到8折電子優惠碼啦!

立即兌換「2人浪漫星空帳篷住宿套票」8折電子優惠碼

第二位: 浪漫法國粉紅酒及氣泡粉紅酒2支

2,999「01積分」+$175兌換「浪漫法國粉紅酒及氣泡粉紅酒2支」

為咗營造浪漫嘅氣氛，粉紅色嘅氣泡酒就最能夠令女士們著迷，而家只需要

2,999「01積分」+$175就換到一套兩支嘅浪漫粉紅set啦!

Château Terrebonne 2017, Côtes de Provence AOP法國

l Roche Lacour Rosé 2017, Cremant de Limoux AOC法國

- 榮獲銀牌獎的普羅旺斯粉紅酒──優雅、精緻、極致芳香

- 清爽的莓果香氣層層堆疊，交織美妙的夏日氣息

- 極致優雅與細緻，搭配海鮮燴飯料理，美味滿分

- 以及一款與粉紅香檳相似的獨家美酒──Roche Lacour 氣泡粉紅酒

- 非常精緻且顯著的氣泡繽紛閃耀，經典的草莓香氣盡顯尊榮

最緊要係，成功換領後，果set酒係會直送到家喔，拎都唔使自己拎!

零售價:$398

立即兌換「浪漫法國粉紅酒及氣泡粉紅酒2支」

根據香港法律，不得在業務過程中，向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。

第三位: 四面金獎璀璨波爾多名酒1支及贈品酒杯1對

1,999「01積分」+$298兌換「四面金獎璀璨波爾多名酒1支及贈品酒杯1對」

美酒就必須要有埋1對好嘅酒杯，呢個波爾多名酒set就一次過滿足到哂您同您嘅另一半啦!

Château Roquegrave 2015, Medoc AOC Cru Bourgeois 法國

- 葡萄酒皇帝Robert Parker稱中級酒莊為「驚人價值與優異品質酒款的代表」

- 一款Château Roquegrave 中級酒莊，坐落於Médoc精華地帶

- 免費贈送英國原裝Dartington Crystal酒杯乙對

- 連精美禮盒包裝（附提袋乙個）

- 適合致贈禮品，或家庭聚會時開瓶享用！

1,999「01積分」+$298就換到四面金獎璀璨波爾多名酒1支及贈品酒杯1對!

零售價:$629

立即兌換「四面金獎璀璨波爾多名酒1支及贈品酒杯1對」

根據香港法律，不得在業務過程中，向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。

第四位: Pop Pop Rangers 12安士裝爆谷

999「01積分」+$9 兌換「Pop Pop Rangers 12安士裝爆谷」

999「01積分」+$9就換到勁多款口味揀嘅爆谷啦!

蜜糖芥末爆谷-以最頂級的蜂蜜加芥末，揉合了甜甜酸酸的口味，帶出了特別的新口味，令你讚不絕口。

焦糖爆谷- POPPOP RANGERS 招牌爆谷，每一粒都帶有濃郁焦糖，香脆可口，一試難忘。

朱古力爆谷- 粒粒飽滿的蘑菇形爆谷，充滿著濃郁、可口的朱古力，令你回味無窮。

極上煙肉芝士爆谷- 濃厚煙燻煙肉配上特別製法口感極香滑既芝士，一濃一滑，令你有已想不到既衝擊。

岩鹽爆谷- 用最天然嘅椰子油，嚴選每一粒粟米豆，加上採最天然岩鹽製造出一粒一粒新鮮爆谷，清純豆香口味，令你一粒一粒放進口中，完全沒有油膩的感覺。

零售價:$25

立即兌換「Pop Pop Rangers 12安士裝爆谷」

第一位: OTO 巨星挨挨鬆 (豪華版) (EQ-09S)

燈燈燈燈!無另一半幫您按摩唔緊要，按摩嘅最高享受就係24小時想按就按，想大力啲想細力都可以跟您自己喜歡嚟調教!

我哋而家推出咗OTO巨星挨挨鬆 (豪華版) (EQ-09S)，01會員可以全城最抵嘅特惠價18,000「01積分」+$7,000換到而家出面賣緊$22,800嘅挨挨鬆啦

18,000「01積分」+$7,000 兌換「OTO 巨星挨挨鬆 (豪華版) (EQ-09S)」

立即兌換「OTO 巨星挨挨鬆 (豪華版)」

第二位: 派對必備套裝6支(紅酒、白酒及氣泡酒)

情人節邊個話一定要同情人過唧!同一大班朋友一齊過仲開心啦!同良朋知己一齊除咗美食，美酒絕對唔少得!而家6支party裝都只需$498，除返開只係$83/1支，仲包埋送貨!

心動不如行動啦!

4,999「01積分」+$498兌換「派對必備套裝6支(紅酒、白酒及氣泡酒)」

l Saracosa 2017, Toscana IGT, 意大利

l Tikohi Sauvignon Blanc 2018, Marlborough, 紐西蘭

l Cabalié Sparkling 2016, Vin Mousseux de Qualite, 法國

- 1款意大利紅酒、1款紐西蘭白酒，與1款法國氣泡酒

- 意大利知名酒評家Luca Maroni 給予94高分的Saracosa

- 贏得銀牌大獎的馬爾堡Sauvignon Blanc

- 南法專業採購家Beth Willard：「讓氣泡酒愛好者稱心愉悅的夢幻氣泡逸品」

- 派對必備套裝──適合於任何歡慶場合開瓶享用！

4,999「01積分」+$498就換到派對必備套裝6支(紅酒、白酒及氣泡酒)!

零售價:$1,074

立即兌換「派對必備套裝6支(紅酒、白酒及氣泡酒)」

根據香港法律，不得在業務過程中，向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。

第三位: OTO 魔術手 (WH-60)

按摩不求人!有OTO 魔術手按摩完全不求人!

01會員可以全城最抵嘅特惠價1,888「01積分」+$548換到而家出面賣緊接近$2,000嘅OTO魔術手!

1,888「01積分」+ $548 兌換「OTO 魔術手 (WH-60)」

立即兌換「OTO 魔術手」

第四位: 紫水晶補濕面膜 (一盒5片)

做女人一定要好好愛護自己，將自己24小時都進入最佳嘅狀態，積極備戰係必須嘅! (姐妹們，您懂的!)

2,888「01積分」+ $73 兌換 「紫水晶補濕面膜 」

而家只要憑2,888「01積分」+ $73就換到一盒5片嘅「紫水晶補濕面膜 」。

產品詳情:

注入天然紫水晶性成分的深層保濕優質面膜。有效煥活疲倦及暗啞肌膚。並有美白丶收細毛孔及幼紋的成份。

全韓國製造。

每片面膜有40g精華。

一盒有五片面膜。

立即兌換「紫水晶補濕面膜 (一盒5片)」