【足不出戶即到手】避開人群 宅在家中的10大獎賞推介

疫情越來越嚴重,為咗盡力自保,當然就係盡量留喺屋企,避免人群聚集嘅地方。

相信部份嘅01會員可能已經在home office,假期亦唔會四圍走,以免中招同埋減低傳播嘅風險。咁但係長期喺屋企都要平衡自己減吓壓嘅,我哋亦已經為您預備好輕鬆賺分嘅小遊戲緩和吓咁緊張嘅氣氛,由2月10日至2月24日期間 (逢星期一) 入去會員專區都有「宅在家 我問您答」的遊戲入口位等您玩,賺盡600「01積分」,名額得3,000個咋,要玩就記得調定鬧鐘啦!賺完「01積分」記得去埋獎賞專區換埋獎賞。我哋就搜羅咗10款令您足不出戶都享用到嘅獎賞,等您喺屋企都唔使咁悶!

獎賞1

Now E即租即睇電影點播券

3,000「01積分」

疫情發展至今,大家連去戲院睇戲都會擔心實在正常不過,不如兌換返幾張Now E即租即睇電影點播券,咁就隨時可以用手機、平板、電腦、Now E Android TV盒睇到最新上架嘅電影,今期最新上映嘅有《極速傳奇: 福特決戰法拉利》同《小丑》

《小丑》

《極速傳奇: 福特決戰法拉利》

獎賞2

OTO巨星挨挨鬆(豪華版)

18,000「01積分」+ $7,000

不論男女,按摩都係一種享受,不過高危時期出去按摩確實可能令人卻步。所以我哋搵咗原價超過$20,000嘅豪華版按摩椅俾大家用特惠價$7,000就可以兌換啦!

獎賞3

CleanseBot智能殺菌除蟎清潔機器人

1,500「01積分」+ $599

大家留喺屋企嘅時間多咗咁多,所以我哋更加要保持屋企環境清潔衛生!

有咗CleanseBot智能殺菌除蟎清潔機器人,只要充電滿2小時就可連續使用3小時,除咗可以套喺手上面幫您清潔電子小物、毛公仔、床上用品等外,更有自動模式,自已行走清潔,方便您喺屋企大範圍殺菌除蟎!

獎賞4

NeoBear「口袋動物園2」AR兒童識字卡

800「01積分」+ $350

小朋友全部都已經停咗課,高危時期好多家長都唔會俾小朋友出去公園玩。成日流流長,小朋友喺屋企做咩好?不如換返套AR兒童識字卡,等小朋友們足不出戶都可以用有趣嘅方式邊玩邊學!

獎賞5

NeoBear AR地球儀

800「01積分」+ $530

疫情好似開始喺全球各地出現,作為家長其實可以嘗試向家中嘅小孩解釋多啲疫情詳情、狀況,等佢哋更有警覺性同防疫意識。可以考慮吓換個AR地球儀,用佢嚟輔助一齊教小朋友!

獎賞6

Now E HBO GO 1個月電影及劇集通行證

5,800「01積分」

喺屋企煲劇都係kill time嘅好方法,不如換返個1個月嘅HBO GO電影及劇集通行證,襯住呢個時候一路home office,一路煲美劇或者荷里活猛片。今期最新上映嘅有《搖滾太空人》同《綠簿旅友》

獎賞7

Now E MOViE MOViE PLAY 1個月電影通行證

5,800「01積分」

好多得獎電影喺戲院只係上映相對短時間,不如襯住呢個時期重溫吓得獎電影系列。今期推介《愛上兩個你》

獎賞8

派對必備紅、白、氣泡酒套裝6支

4,999「01積分」+ $498

大家係咪因為小咗出去而小見咗朋友呢?有無考慮同朋友喺屋企house party呢?呢個6支裝套裝除咗有齊紅、白、氣泡酒之外,仲係直送到家。等您完全唔需要出去買酒都可以同朋友喺屋企飲返晚! 重點係6支酒只需$498,平均只需$83/支

l Saracosa 2017, Toscana IGT, 意大利

l Tikohi Sauvignon Blanc 2018, Marlborough, 紐西蘭

l Cabalié Sparkling 2016, Vin Mousseux de Qualite, 法國

- 1款意大利紅酒、1款紐西蘭白酒,與1款法國氣泡酒

- 意大利知名酒評家Luca Maroni 給予94高分的Saracosa

- 贏得銀牌大獎的馬爾堡Sauvignon Blanc

- 南法專業採購家Beth Willard:「讓氣泡酒愛好者稱心愉悅的夢幻氣泡逸品」

獎賞9

浪漫法國粉紅酒及氣泡粉紅酒

2,999「01積分」+ $175

話哂2月都係浪漫嘅情人節,但今年可能好多愛侶都會選擇喺屋企candle light dinner,咁又點少得法國粉紅酒去增添浪漫氣氛呢?最緊要係,成功換領後,set酒係會直送到家喔,拎都唔使自己拎!

Château Terrebonne 2017, Côtes de Provence AOP法國

l Roche Lacour Rosé 2017, Cremant de Limoux AOC法國

- 榮獲銀牌獎的普羅旺斯粉紅酒──優雅、精緻、極致芳香

- 清爽的莓果香氣層層堆疊,交織美妙的夏日氣息

- 極致優雅與細緻,搭配海鮮燴飯料理,美味滿分

- 以及一款與粉紅香檳相似的獨家美酒──Roche Lacour 氣泡粉紅酒

- 非常精緻且顯著的氣泡繽紛閃耀,經典的草莓香氣盡顯尊榮

獎賞10

Cheer!電動紅酒開瓶器4合1套裝

4,000「01積分」+ $160

買咗咁多咁抵買嘅酒,梗係要配返個自動開瓶器,等您可以6秒就自動開瓶!重點係開瓶嘅時候無聲,想偷偷喺屋企開酒飲都無咁易俾人發現啦!

根據香港法律,不得在業務過程中,向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。

Under the law of Hong Kong, intoxicating liquor must not be sold or supplied to a minor in the course of business.