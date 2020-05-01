5月母親節精選獎賞推介(5月中旬將會推出法國5月精選集)

5月有兩個節日嘅原因等大家都可以慶祝一下!
最先登場嘅就梗係5月10號嘅母親節啦!!
所以今期最推介禮品就梗係媽媽最愛嘅精選美食同埋美容系列!有幾抵您睇埋落去就知喇!
不如我哋先預告一下今個5月有啲咩活動同遊戲可以俾您輕鬆賺分啦!
🔑01放膽估 - 逢期一及三俾您賺走100「01積分」
5月4日開始，記住準時登人會員專區賺分
今個5月我哋有最新賺分遊戲-「01放膽估」喺每個星期一、三推出，只需估吓圖片內emoji所表達緊嘅歌名、戲名、或者人名，就可以獲得100「01積分」啦!記住每個星期準時登入會員專區賺分啦!
🔑🔑叫外賣賺10倍積分
使$1，賺10分!使得越多，賺得越多!
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🔑🔑🔑文中自有黃金屋 - 睇文即賺100「01積分」
由5月11至5月31日
睇文同時賺分，到11號記住撳入去「01會員專區」搵「文中自有黃金屋」領取 100「01積分」啦!
🔑 🔑🔑🔑日日簽到、日日送您100「01積分」
由5月25日起，一連五日都會有「每日check-in」送分活動舉行! 記住到時入嚟「01會員專區」拎走500「01積分」!
母親節精選獎賞
講完賺分，不如我哋一齊睇吓今個5月有咩禮物可以換嚟報答媽媽呀!
👍點心紙 生磨杏仁茶
🙌1,800「01積分」 + $22 (原價:$38)
🍑門市自取產品
1,800「01積分」 + $22
👍點心紙 糯米糍 (花生/豆沙/蓮蓉/奶皇 - 4選1)
🙌420「01積分」 + $5 (原價:$10)
🍑門市自取產品
420「01積分」 + $5
👍OTO Energia溫冷美摩師
🙌9「01積分」 + $558 (原價:$1,680)
🍑門市自取產品
9「01積分」 + $558
👍OTO身體水分測脂磅
🙌9「01積分」 + $199 (原價:$499)
🍑門市自取產品
9「01積分」 + $199
👍 Crabtree 再生 + 滋養護手霜 - 75ml
🙌1,500「01積分」 + $125 (原價:$189)
🍑直送到家
👍 壽桃禮盒鮑魚麵12個裝
🙌2,000「01積分」 + $32 (原價:$83)
🍑門市自取
2,000「01積分」 + $32
👍 貢品即食鮑魚禮盒(8隻裝)
🙌5,000「01積分」 + $258 (原價:$382.8)
🍑門市自取
5,000「01積分」 + $258
👍點心紙 花膠碗仔翅 2kg
🙌6,900「01積分」 + $70 (原價:$135)
🍑門市自取產品
👍南北行養生系列湯包(2個)
🙌2,388「01積分」 + $28 (原價:$68)
🍑門市自取產品
(所有獎賞都會不定期上架，想秒速兌換就要不時入去「01會員專區」睇啦!)