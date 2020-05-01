5月母親節精選獎賞推介(5月中旬將會推出法國5月精選集)

5月有兩個節日嘅原因等大家都可以慶祝一下!

最先登場嘅就梗係5月10號嘅母親節啦!!

所以今期最推介禮品就梗係媽媽最愛嘅精選美食同埋美容系列!有幾抵您睇埋落去就知喇!

不如我哋先預告一下今個5月有啲咩活動同遊戲可以俾您輕鬆賺分啦!

🔑01放膽估 - 逢期一及三俾您賺走100「01積分」

5月4日開始，記住準時登人會員專區賺分

今個5月我哋有最新賺分遊戲-「01放膽估」喺每個星期一、三推出，只需估吓圖片內emoji所表達緊嘅歌名、戲名、或者人名，就可以獲得100「01積分」啦!記住每個星期準時登入會員專區賺分啦!

🔑🔑叫外賣賺10倍積分

使$1，賺10分!使得越多，賺得越多!

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🔑🔑🔑文中自有黃金屋 - 睇文即賺100「01積分」

由5月11至5月31日

睇文同時賺分，到11號記住撳入去「01會員專區」搵「文中自有黃金屋」領取 100「01積分」啦!

🔑 🔑🔑🔑日日簽到、日日送您100「01積分」

由5月25日起，一連五日都會有「每日check-in」送分活動舉行! 記住到時入嚟「01會員專區」拎走500「01積分」!

母親節精選獎賞

講完賺分，不如我哋一齊睇吓今個5月有咩禮物可以換嚟報答媽媽呀!

👍點心紙 生磨杏仁茶

🙌1,800「01積分」 + $22 (原價:$38)

🍑門市自取產品

1,800「01積分」 + $22

👍點心紙 糯米糍 (花生/豆沙/蓮蓉/奶皇 - 4選1)

🙌420「01積分」 + $5 (原價:$10)

🍑門市自取產品

420「01積分」 + $5

👍OTO Energia溫冷美摩師

🙌9「01積分」 + $558 (原價:$1,680)

🍑門市自取產品

9「01積分」 + $558

👍OTO身體水分測脂磅

🙌9「01積分」 + $199 (原價:$499)

🍑門市自取產品

9「01積分」 + $199

👍 Crabtree 再生 + 滋養護手霜 - 75ml

🙌1,500「01積分」 + $125 (原價:$189)

🍑直送到家

👍 壽桃禮盒鮑魚麵12個裝

🙌2,000「01積分」 + $32 (原價:$83)

🍑門市自取

2,000「01積分」 + $32

👍 貢品即食鮑魚禮盒(8隻裝)

🙌5,000「01積分」 + $258 (原價:$382.8)

🍑門市自取

5,000「01積分」 + $258

👍點心紙 花膠碗仔翅 2kg

🙌6,900「01積分」 + $70 (原價:$135)

🍑門市自取產品

👍南北行養生系列湯包(2個)

🙌2,388「01積分」 + $28 (原價:$68)

🍑門市自取產品

(所有獎賞都會不定期上架，想秒速兌換就要不時入去「01會員專區」睇啦!)