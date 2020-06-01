6月兩大節日「父親節」及「端午節」心水禮品推薦

6月21就係一年一度嘅父親節; 而6月底就係端午節啦!

香港01會員部小編都好明白1個月有兩個節日撞埋一齊就有好多準備功夫要做，所以我哋都搜羅咗好多適合男士同埋端午節食品俾大家兌換，方便返咁多位親愛嘅「01會員」!

想賺多啲「01積分」嘅會員除咗要記住逢星期一、三、五入嚟會員專區玩小遊戲賺分換禮物之外，一定要留意埋6月推出嘅「好奇流動派」獎賞地圖，賺到「01積分」之外仲可以參加比賽贏三眼智能手機！

放膽估傳送門

👌父親節「男士啱哂」系列

現世代嘅「潮爸」好多都鐘意做運動操Fit自己，而家最Hit嘅山系操法絕對能夠將「六神合咗體」嘅腹肌拆返開。為咗能夠個運動表現有提升，梗係唔少得一副好嘅Gear啦! 我哋今次搵咗專售運動裝備嘅Trailblazer合作，等大家可以用最優惠嘅換購價將最正嘅Gear入手!

🔑Ledlenser戶外高流明充電頭燈 – 門店自取

原價: $690

01兌換價: 5,000積分 + $450

🔑HydraPak軟身水杯SpeedCup – 門店自取

原價: $42.5

01兌換價: 3,000積分 + $5

🔑Salomon AGILE 2 SET越野跑步背包 (附送Salomon水樽兩個) – 門店自取

原價: $598

01兌換價: 2,800積分 + $410

🔑Montbell T GRIP S 行山杖 – 門店自取

原價: $420

01兌換價: 2,800積分 + $275

👌Amazfit GTR 47mm 運動智能手錶 – 門店自取

原價: $1,398

01兌換價: 500積分 + $1,249

👌FIZZICS 啤酒機 – 直送到家

安坐家中也能享受到生啤的幼滑泡沫口感？FIZZICS家用啤酒機讓您夢想成真。

FIZZICS家用啤酒機以微泡沫技術，將罐裝或瓶裝啤酒轉打造成生啤的口感，適用於市面上一般500mL或以下之罐裝或瓶裝啤酒。

原價: $900

01兌換價: 4,980積分 + $750

「端午必食」系列

端午節除咗食糉應節，仲係一家人坐埋一齊溝通聯誼嘅佳節! 家族聚會一定要有嘅就梗係美食啦! 我哋一齊睇吓今個月有咩聚會美食推介先!

👌香港本土手工端午糉(1套3款) – 門店自取

(鮑魚瑤柱蛋黃鹹肉糉285g/淮山栗子藜麥紅豆赤小豆糭(純素240g)/黑糖紅豆赤小豆蓉鹼水糉(純素220g))

原價: $202

01兌換價: 3,800積分 + $152

👌趣香10件經典零食優惠套裝 – 直送到家

(5款口味蝦子花生 x 150g 各一包/ 新加坡蝦鬆春卷/ 齋燒鵝 - 柱侯味 / 齋雞粒 / 澳門紅燒魚柳 80g /澳門五香牛肉粒 100g)

原價: $299

01兌換價: 5,800積分 + $199

(所有獎賞都會不定期上架，想秒速兌換就要不時入去「01會員專區」睇啦!)