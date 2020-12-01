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12月4日 - 蛋撻王(1套兩件)

500「01積分」+$10

12月11日 奇華全蛋馬仔(4件裝)

960「01積分」+$8

12月18日 牛油蛋卷(12支裝)

950「01積分」+$5

12月25日 Deer簡易暖風機

3,900「01積分」+ $139

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12月4日 - 答問題獎您588「01積分」

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離島:東涌

12月11日 - 答問題獎您999「01積分」

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玩完遊戲拎完「01積分」，仲會出現神秘購物鏈結，俾您用960「01積分」+$8就換到「奇華全蛋馬仔 4件裝」

12月18日 - 答問題獎您999「01積分」

獎您999「01積分」，名額共有2,000個，每人限領取積分獎賞1次。

玩完遊戲拎完「01積分」，仲會出現神秘購物鏈結，俾您用950「01積分」+$5就換到「奇華牛油蛋卷 12支裝」

文中自有黃金屋

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12月份每逢星期一都會推出「放膽估」小遊戲，俾您輕輕鬆鬆賺取100「01積分」 ! 每次名額2,000個咋, 送完就無啦! 仲唔MARK實日子入嚟賺分?

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12月份由1號至31號，只需每日入「會員專區」推薦頁，撳一撳「立即簽到」，即獎您01積分 !

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