今個1月我哋逢星期五中午12點出現都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

1月1日 - OTO 5合1耳溫計(TH-008)

20,000「01積分」

係咪好想知嚟緊每個星期五會有咩精選產品呢? 記住定期留意住我哋嘅會員專區捕獲賀年相關嘅快閃星期五優惠啦!

想賺多啲「01積分」兌換心水禮品?一齊睇吓今個1月我哋有咩賺分活動先!

1月1日至1月31日 - 每日簽到，日賺100「01積分」

由1號至31號，只需每日入「會員專區」，撳一撳「立即簽到」，即獎您100「01積分 」! (小編靜靜雞話您知，今個月簽足31日會有3,100「01積分」呀。)

每日名額1,000個咋，撳哂就無啦!

撳我去簽到傳送門

月頭月尾賞賞您

每個月嘅第一同最後一個星期一，我地都會送 588「01積分」 ，只要喺第一個星期一或者最後一個星期一 登入會員專區撳一撳個遊戲，即送您588「01積分」!

名額2,000個，送完即止。

*每位會員只可參加一次賺588「01積分」

(小編按:怕大家唔記得，今個月係1月4及1月25日呀，記住mark落calendar啦!)

賞分搶優惠 (神秘預告)

喺嚟緊1月10日我哋喺會員專區將會有驚喜俾大家，只要答一條問題，我哋就會賞您1,000「01積分」兼俾您用【可能係世界上最抵嘅價錢】換購衣、食、住、行嘅不同類型優惠、禮品或者活動門票啦!

不過為左保持神秘，我哋1月8先喺呢度公佈啦!

(小編提提您: 如果您成功喺推廣期(1月10-1月31日)內用【可能係世界上最抵嘅價錢】成功換購指定產品，就可以參加埋「瓜分瓜Fun」，一齊開心share 100,000「01積分」。詳情將會好快同大家公佈。)

會員獎賞預告 (1月上架)

+ 4 + 4 + 4

獎賞上架日期可能因供貨而延後，歡迎登入獎賞專區參看最新獎賞。