撰文： 陳紀頴 最後更新日期： 2021-03-01 00:00

今個3月我哋逢星期五中午12點出現都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

3月5日 - OK便利店$20電子現金券 / 2,000「01積分」

係咪好想知嚟緊每個星期五會有咩精選產品呢? 記住定期留意住我哋嘅會員專區捕住快閃星期五優惠啦!

想賺多啲「01積分」兌換心水禮品?一齊睇吓今個2月我哋有咩賺分活動先!

3月1日至3月31日 - 每日簽到，日賺100「01積分」

由1號至31號，只需每日入「會員專區」，撳一撳「立即簽到」，即獎您100「01積分 」! (小編靜靜雞話您知，今個月簽足31日會有3,100「01積分」呀。)

每日名額2,000個咋，撳哂就無啦!

撳我去簽到傳送門

月頭月尾賞賞您

每個月嘅第一同最後一個星期一，我地都會送 588「01積分」 ，只要喺第一個星期一或者最後一個星期一 登入會員專區撳一撳個遊戲，即送您588「01積分」!

名額3,000個，送完即止。

*每位會員只可參加一次賺588「01積分」

(小編按:怕大家唔記得，今個月係3月1及3月29日呀，記住mark落calendar啦!)

賞分搶優惠

喺嚟緊3月10日我哋喺會員專區將會有驚喜俾大家，只要答一條問題，我哋就會賞您1,000「01積分」兼俾您用【可能係世界上最抵嘅價錢】換購衣、食、住、行嘅不同類型優惠、禮品或者活動門票啦!

只要喺推廣期^內購買指定產品(將於3月9日公佈)，即可以參加「十萬任你分」，一齊開心share 100,000「01積分」。

更多詳情可參考>>>>詳情傳送門

^推廣期為2021年3月10日中午12時正至2021年3月31日晚上23時59分

例子: 如於推廣期有10名會員購買此產品(每名會員購買1件)，每名會員即可獲分10,000「01積分」;如有100名會員購買此產品(每名會員購買1件)，每名會員即可獲分1,000「01積分」

- 「01積分」將於2021年4月7日或之前派發至相關會員之「01帳戶」

- 從「十萬任你分」獲得之「01積分」的有效日期至2021年5月31日