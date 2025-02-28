「跨平台會員」獎賞活動條款

【領獎資格】必須使用註冊01會員之手機號碼登記FWD MAX新會員⭐透過指定連結 (指定推薦碼2025fwdhk01) 成功登記

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1. 參加者必須是以香港手機號碼註冊之01會員。

2. 透過【指定連結】 或 【推薦碼 2025fwdhk01】以相同手機號碼登記FWD MAX新會員。

3. 活動期結束後一個月內，「$20便利店電子現金券」將送到合資格領取獎賞之01會員帳戶。

4. 「$20便利店電子現金」使用期限為2026年3月31日。

立即登記領取獎賞

活動條款



1. 「跨平台會員」獎賞活動只適用於活動期內 (即2024年2月1日至2025年3月31日) 成功登記FWD MAX新會員之01會員，以《香港01》系統紀錄為準。

2. 參加「跨平台會員」獎賞活動之01會員必須以香港手提電話號碼 (+852 XXXX XXXX) 註冊並登入01會員帳戶。

3. 每位01會員於活動期間只能於本活動領取一次獎賞，數量有限、名額先到先得。活動期內發放不同類型獎賞，領獎資格以首次登記資料作準，重複登記將自動取消資格。

4. 獎賞將不遲於活動期結束後一個月內自動傳入至成功登記FWD MAX新會員之01會員帳戶內。

5. 「跨平台會員」獎賞活動所派發之獎賞各有不同的使用場景和限制，逾期作廢。

6. 透過「跨平台會員」獎賞活動所獲取的任何獎賞，不能交換、轉讓，亦不可兌換現金或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途。有關「01積分」將受其所訂定之條款及細則約束。如就使用「01積分」有任何爭議，《香港01》保留最終決定權。

7. 如參加者於「跨平台會員」獎賞活動期間，遇上網絡連線，或任何手機，電腦技術或系統問題而導致參加者最終沒法成功參與活動等不可抗力情況，《香港01》概不負責。一切紀錄以《香港01》系統紀錄為準。

8. 《香港01》保留於任何時候更改條款及細則之權利，而不會作任何事先通知。

9. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》 /Pages/PrivacyTerms

10. 關於FWD MAX會員計劃條款及細則，請參閱FWD MAX網站。



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