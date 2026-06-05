[領券入口] 香港開心購物節 | 逾$10億消費優惠
第四屆「香港開心購物節」7月1日至8月31日強勢回歸，今年超過220個參與品牌、涵蓋逾6,000間商舖，線上線下同步發放逾600項、總值數十億港元的震撼「優惠」，包括超市雜貨、餐飲美食、電器美妝等！立即透過《香港01》App狂搶多個「買一送一」、「半價折扣」、「免費禮遇」，齊齊引爆今夏最強的消費熱潮！
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香港開心購物節2026｜《香港01》3步可領優惠券
以下為領取優惠券的方法，溫提要先下載《香港01》App 並登記成為《香港01》會員，綁定手機號碼，即可輕鬆領取優惠券。
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3步領取優惠券😍
如何使用優惠券？
於《香港01》領取優惠券後，如線下使用，只需到適用門市出示優惠券，便可享用優惠；如網上使用，可於購買時填寫優惠碼 (使用詳情可根據各優惠券的條款及細則)。
▼▼注意事項▼▼
小編提提您，有啲券可以重複使用，有啲券只可使用1次，打開後倒數咗59分鐘就冇喇！使用前記得睇清楚每張優惠券嘅獨立條款及細則、必須喺有效期前使用，先至享受到折扣優惠㗎！
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▼▼領取資格▼▼
僅限使用香港/ 澳門/ 內地手機號碼註冊之01會員
▼▼常見問題1 ▼▼
怎樣才算成功兌換優惠券？
領取完畢後會有「兌換成功」字眼，優惠券會顯示「查看我的優惠券」內。
▼▼常見問題2 ▼▼
我領取優惠券後，不小心按下使用並開始倒計時，怎麽辦？
請確保於店鋪內點擊使用優惠券，並在限時內給予店員作核銷。否則將視乎店鋪安排會否補發其優惠。
▼▼注意事項▼▼
1. 商戶提供的優惠內容各有不同，請從遵券內列明的條款及細則
2. 每張優惠券都有個別的兌換有效期，所有優惠券不設補發