如何用01積分獲取兌換「鄭中基2021演唱會」門票兩張的機會

撰文： 陳紀頴 最後更新日期： 2021-04-09 18:00

如何使用01積分獲取兌換「鄭中基Drive In Ultra - WEE are Ronald Cheng自駕演唱會2021 」門票兩張?

小編當然知道演唱會飛難買啦!所以我哋好努力搵到5套(10張)嘅$1,080飛返嚟俾「01會員」兌換! 但由於數量有限，我哋希望以最公平嘅方式 (先換先得)嚟俾大家兌換，想知點樣可以換到?就要參考以下嘅流程啦!

第一步: 用1分兌換「機會SMS」

詳情: 於以下日期內可於會員專區以1「01積分」兌換「機會SMS」

*請確保您的「01帳戶」於2021年4月16日擁有5,000或以上「01積分」(於4月16日兌換需要5,000「01積分」方可兌換1套兩張的演唱會門票)

適用日期: 2021年4月9(星期五) 下午6時 至 4月11日(星期日)晚上11時59分

第二步: 收到「機會SMS」

詳情: 於以下日期及時間前，您所兌換的「01帳戶」所綁定的手提電話號碼將會收到「機會SMS」，「機會SMS」包含以下資訊:-

1) 演唱會兌換神秘兌換連結

2) 演唱會兌換日期及時間

適用日期: 2021年4月15(星期四) 下午4時

第三步: 以5,000「01積分」兌換門票兩張

詳情: 撳「機會SMS」內的「兌換神秘連結」，以5,000「01積分」兌換兩張$1,080門票。

適用日期: 2021年4月16 (星期五) (時間於「機會SMS」會註明)

第四步: 領取演唱會門票兩張

詳情: 於下列日期、時間及地點完成領取手續，屆時成功兌換之會員本人必須以香港01手機app出示已兌換的記錄，並由香港01輸入密碼以證明真偽方可領取演唱會門票2張

領取日期: 2021年4月19(星期一) 至 4月21日(星期三)

領取時間: 上午10時至下午1時 及下午2時至下午5時

領取地點: 香港新界荃灣沙咀道6號嘉達環球中心11樓

門票資訊

日期及時間: 2021年4月23日 (星期五) / 晚上7時30分

票價: 每張$1,080

地點: 中環海濱活動空間

條款及細則

1. 此電子優惠券由《機動娛樂有限公司》（「商戶」） 發行，香港01並非產品供應商及不會對此產品的質量作出任何保證。香港01將不會就此產品的任何方面承擔任何責任，亦不會就01無限會員或任何其他人因產品引致的任何損失而承擔任何責任

2. 兌換數量先到先得，額滿即止。

3. 每位01會員只能兌換兌換券一次。

4. 此電子優惠券必須在指定日期及時間內使用並限使用一次，逾期作廢。

5. 01會員必須以香港01流動應用程式(App) 打開並出示電子優惠券方可領取禮品。商戶有權拒絕一切以截圖形式出示之電子兌換券。

6. 此電子優惠券所涉及之貨品、服務及資訊均由商戶直接售賣及提供給01會員，所有有關責任及義務亦由商戶全權負責；香港01不參與銷售此電子優惠券環節，概不承擔任何法律責任，及不保證貨品/ 服務之質素及所有權益。

7. 如商戶停止營業，此電子優惠券將會立即作廢，並不設任何補償。

8. 因任何電腦技術或系統問題而致使此電子優惠券資料流失，商戶及香港01概不負上任何責任。

9. 此電子優惠券不可兌換現金、折扣、退款、退換或取消，亦不得轉讓。

10. 當01會員確認換領優惠，「01積分」將會從01會員的帳戶內被扣除，而不允許變動或更改。

11. 所有換領一經確認，將不能更改、取回或取消，亦不可兌換現金或更換其他獎賞項目，在任何情況下所使用的「01積分」均不可獲退回。

12. 除特別註明外，此電子優惠券不可與其他推廣或折扣優惠同時使用。

13. 有關本條款及細則如有更改，恕不另行通知。如有任何爭議,商戶保留最終決定權。

14. 如需協助，可前往「常見問題」以取得支援。 (進入香港01流動應用程式(App)後， 按「我的」＞「關於我們」＞「常見問題」）

15. 香港01並非以上產品/服務之供應商，故不負責所有有關之產品/服務事宜。演唱會主辦機構將負上所有產品及服務之法律責任。

16. 所有兌換相關之條款及細則必須參照兌換時所註明的條款及細則之約束。