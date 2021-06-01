撰文： 陳紀頴 最後更新日期： 2021-06-01 00:00

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6月1日至6月30日 - 每日簽到，日賺100「01積分」

由1號至30號，只需每日入「會員專區」，撳一撳「立即簽到」，即獎您100「01積分 」! (小編靜靜雞話您知，今個月簽足30日會有3,000「01積分」呀。)

每日名額2,400個咋，撳哂就無啦! (想溫馨提示大家每日新嘅簽到係由上午11點開始呀。)

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月頭月尾賞賞您

每個月嘅第一同最後一個星期一，我地都會送 588「01積分」 ，只要喺第一個星期一或者最後一個星期一 登入會員專區撳一撳個遊戲，即送您588「01積分」!

名額3,000個，送完即止。

*每位會員只可參加一次賺588「01積分」

(小編按:怕大家唔記得，今個月係6月7號同28號呀，記住mark落calendar啦!)

賞分搶優惠

喺嚟緊6月10日我哋喺會員專區將會有驚喜俾大家，只要答一條問題，我哋就會賞您1,000「01積分」兼俾您用【可能係世界上最抵嘅價錢】換購衣、食、住、行嘅不同類型優惠、禮品或者活動門票啦!

只要喺推廣期^內購買指定產品(將於6月7日公佈)，即可以參加「十萬任你分」，一齊開心share 100,000「01積分」。

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^推廣期為2021年6月10日中午12時正至2021年6月30日晚上23時59分

例子: 如於推廣期有10名會員購買此產品(每名會員購買1件)，每名會員即可獲分10,000「01積分」;如有100名會員購買此產品(每名會員購買1件)，每名會員即可獲分1,000「01積分」

- 「01積分」將於2021年7月7日或之前派發至相關會員之「01帳戶」

- 從「十萬任你分」獲得之「01積分」的有效日期至2021年8月31日

今個月我哋逢星期五中午12點出現都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

6月4日 - 恆香蜂巢蛋卷21支罐裝 / 3,500「01積分」+$38

係咪好想知嚟緊每個星期五會有咩精選產品呢? 記住定期留意住我哋嘅會員專區捕住快閃星期五優惠啦!