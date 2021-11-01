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11月1日至11月30日 - 每日簽到，日賺100「01積分」



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每日名額增至5,000個，撳哂就無啦! (想溫馨提示大家11月份嘅簽到係由下午三點開始呀。)

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月頭月尾賞賞您



每個月嘅第一同最後一個星期一，我地都會送 588「01積分」 ，只要喺第一個星期一或者最後一個星期一 登入會員專區撳一撳個遊戲，即送您588「01積分」!

名額3,000個，送完即止。

*每位會員只可參加一次賺588「01積分」

(小編按:怕大家唔記得，今個月係11月1號同29號呀，開始時間係早上7:30呀!記住mark落calendar啦!)

密密WOW 快閃星期五



今個月我哋逢星期五中午12點出現都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

每個星期五有咩換就要「撳我」睇詳情喇!

仲有好多唔同禮品會喺未來嘅星期五放送，大家都要快啲儲定多啲「01積分」喇!

記住定期留意住我哋嘅會員專區捕住快閃星期五優惠啦!

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