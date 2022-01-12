【01會員尊享優惠】用「01積分」當錢使買賀年糕點

仲有唔夠1個月就到農曆新年啦，大家關心來年運勢之餘都忙住準備賀年糕點及各項應節食品，疫情嚴峻又想減少係社區走動，跟住小編去購物，等您足不出戶都可以搶購多款賀年產品兼盡享優惠。



各位01會員平時賺到嘅「01積分」除咗換領會員禮品外，入嚟【節日限定】專頁仲可以換購各款賀年食品及用品優惠！小編私心揀咗以下幾款糕點優惠俾大家先睹爲快，預祝大家來年整體運勢步步高陞！

【節日精選】金記 X 三姐蛋卷 / 300「01積分」 + $99

三姐蛋卷蛋香特濃，倍添鬆化。兩款口味(黑糖薑汁及原味)任您揀，每罐亦隨機附送三姐食譜咭一張。

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【節日精選】茶湯會｜瑤柱蘿蔔糕 (連茶湯會$20現金券1張) / 500「01積分」 + $99

茶湯會瑤柱蘿蔔糕，軟硬適中，配以臘味及蝦米等，煎香來吃更惹味!

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【節日精選】茶湯會｜精選年糕 (連茶湯會$20現金券1張) / 500「01積分」 + $99

茶湯會精選年糕，入口清甜而不膩，黏糯軟綿的口感，香滑鬆軟。

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【節日精選】恆香家鄉芋頭糕 / 800「01積分」 + $102

恆香芋頭糕讓你重溫經典家鄉風味，採用新鮮荔芋、臘肉、臘腸、蝦米、五香粉等惹味材料秘製，芋香四溢，臘肉甘飴鮮味，另有一番滋味。

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【節日精選】恆香養顏紅棗糕 / 800「01積分」 + $102

紅棗含有豐富的維生素和蛋白質，可以促進血液循環，功效。恆香今年最新推出的養顏紅棗糕用上光亮清甜的紅棗製成，香甜撲鼻，質感細滑煙韌，味道清甜兼養顏滋。

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【節日精選】恆香椰汁奶皇年糕 / 800「01積分」 + $102

恆香今年最新推出的椰汁奶皇年糕，配方以香濃椰漿及吉士粉製作，再加入椰絲增添層次口感，奶黃香味非常濃郁，入口軟糯煙韌，不甜不膩，加上金黃色澤，寓意黃金滿屋。

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【節日精選-新品推介】恆香粒粒紫薯年糕 / 800「01積分」 + $102

紫薯迷必試的粒粒紫薯年糕，滿滿紫薯粒十分足料，煎香後紫薯味道更加突出，甜度恰到好處，加上紫薯顏色亮麗，寓意新一年大紅大紫，為賀年首選。

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