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新年賞賞簽 - 指定時段簽到賺超過3,888「01積分」



由1月31日至2月15日，只需每日早上10點及晚上9點入「會員專區」，撳一撳「立即簽到」，即獎您128「01積分 」，連續16日簽到隨時賺超過3,888「01積分 」！

每日每個時段名額1,500個，撳哂就無啦!

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密密WOW 快閃星期五



今個月我哋逢星期五中午12點出現都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

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