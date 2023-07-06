開心購物節｜一文睇清高達15億元折扣及獎品 過百張優惠券等您拎
「開心購物節-食玩買返曬嚟」已經開始咗啦！過百商戶響應「開心香港」及「你好香港」送出大量獎品及提供折扣優惠俾廣大市民（總值高達15億港元），《香港01》更成為是次活動指定生活服務平台。活動以四個香港特色主題為基礎，涵蓋零售業各個範疇，包括「智能潮物 珠光寶氣」、「百貨家電 最新最强」、「超級便利 港好滋味」及「健美養生 扮靚變身」。各個商戶齊集提供「購物優惠」、「限量優惠」及「必殺優惠」，大家可透過《香港01》App領取逾百款優惠券及參加主題遊戲贏取豐富獎品。
智能潮物｜珠光寶氣
手機電玩優惠連結一覽：
1. CSL Mobile ＋1010｜購買指定淨手機金額滿$7,500可享折扣高達$750
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潮流品味優惠連結一覽：
1. YC Boutique｜ycyaki.com網購名牌精品全單九折優惠
於ycyaki.com選購貨品，結帳時輸入優惠碼即享九折優惠及免本地運費
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2. Cath Kidston｜$190斜孭袋限定優惠券
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眼鏡手袋優惠連結一覽：
1. 眼鏡88｜$100折扣優惠券
購買指定產品折實滿$500或以上减$100
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2. 愛視美眼鏡｜消費滿HK$1000可使用$100電子現金券
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3. BIG HORN｜八折優惠劵
時尚眼鏡及太陽眼鏡八折優惠
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4. 米蘭站｜門市購買指定正價產品9折優惠劵
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珠寶鐘錶優惠連結一覽：
1. 周生生｜正價Charme足金串飾9折優惠
於香港周生生分店購買正價Charme足金串飾可享9折優惠
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2. EMPHASIS｜正價首飾95折優惠
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3. PROMESSA．周生生｜專屬訂製飾品95折優惠
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4. 謝瑞麟｜購買足金貨品滿$24,800即減$500
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5. 謝瑞麟｜購買足金貨品滿$46,800即減$1,000
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6. 謝瑞麟｜指定足金貨品免手工費
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7. 永發錶飾有限公司｜旺角店內選購任何首飾均可獲得88折優惠
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8. 粵港澳湛周生生｜珠寶鑽飾消費滿HK$1000減HK$300
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９. 粵港澳湛周生生｜兩錢或以上999.9黃金飾品飾工全免
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10. 粵港澳湛周生生｜定價999黃金飾品及18K金飾品消費每滿HK$1000立減HK$200
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11. 太子珠寶鐘錶｜購買珠寶貨品每滿$1,000即減$200
購買珠寶貨品每滿$1,000(折實價)即減$200，單一交易最多可獲$1,000現金折扣優惠
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12. 英皇珠寶｜消費珠寶貨品滿$9,800立減$400
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13. 金至尊珠寶｜購買正價珠寶鑽飾即減HK$100
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14. 東方表行｜惠顧滿港幣10,000元可獲贈精美禮品
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超級便利｜港好滋味
超級市場優惠連結一覽：
1. 百佳｜購物滿$200即享92折優惠券
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2. 百佳｜購物滿$100送四洲檸檬茶
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3. 百佳｜購物滿$100送安記溏心鮑
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4. 百佳｜購物滿$100送安記茶包
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5. 萬寧｜購買萬寧自家品牌保健產品滿HK$100即減HK$50優惠券
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6. JHC｜購物滿$150即減$10
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7. MartHere餸到｜於網店購買任何產品，即減$30
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8. HBF Store｜消費滿HKD100 或以上，享85折優惠
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9. Growsome O｜網店選購虎堅果純素雪糕，即享減HKD5現金優惠
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10. 美亞廚具｜購物滿$300即減$20
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11. 美亞廚具｜購買指定產品即享半價優惠
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便利商店優惠連結一覽：
1. 沖繩新垣商店｜購物滿$350(折後價)即享9折優惠
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2. LIFE｜官網或線下購物，單一惠顧滿HK$388以上，商品買一送一
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咖啡名酒優惠連結一覽：
1. 營多咖啡站｜購買咖啡站袋裝咖啡買一袋送一袋
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餐廳食肆優惠連結一覽：
1. PHD｜惠顧滿$180可免費獲贈千島夏威夷普通批一個
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2. 香港必勝客｜堂食惠顧滿$180或以上，即送原味/辣味雞翼1客(8隻)
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3. 香港必勝客｜外賣自取惠顧滿$150或以上，即送原味/辣味雞翼1客(8隻)
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4. Starbucks｜購買中杯裝或以上之醇香鮮奶抹茶豆腐花，即可享免費升級
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5. KFC $100｜優惠價HK$100惠顧4件雞桶餐
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6. KFC｜優惠價HK$43惠顧超勁辣黃醬雞卷餐
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7. Pacific Coffee｜購買保溫杯送標準裝手調飲品及享額外9折
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8. 糧友パン工房 ｜購買自家產品滿$50減$5
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9. 蛋撻王｜購買任何撻類產品可享買3送1優惠
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10. 共食薈｜購買任何撻類產品可享買3送1優惠
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11. 一口烘焙｜購買任何撻類產品可享買3送1優惠
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6. 大家樂｜買滿$40減$4優惠劵
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百貨家電｜最新最強
百貨公司優惠連結一覽：
1. 永安百貨 - 電器部額外95折優惠券
於永安百貨電器部購買指定貨品滿$1,000，可享額外95折
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家俬家電優惠連結一覽：
1. 【友和YOHO】HK$50電子現金券
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2. 【友和YOHO x 八達通】HK$20電子現金券(門市限定)
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3. 得生全球｜$88電子優惠券
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4. Pricerite實惠｜3,000 P-Coin會員積分優惠券
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5. . Indigo Living｜單次購物淨額滿HKD8,000或以上即送HKD1,000現金券
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6. Ulferts 歐化傢俬｜購買梳化 / 餐檯椅組合折上折減$1,000
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7. Ulferts 歐化傢俬｜購買梳化 / 餐檯椅組合折上折減$500
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8. Ulfenbo 歐化寶｜購買歐化寶床褥滿$5,000即減$300
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9. Slumberland 斯林百蘭｜購買斯林百蘭床褥滿$5,000即減$500
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健康美養生｜扮靚變身
健與美店優惠連結一覽：
1. THANN｜門市購物可享指定正價產品85折優惠
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2. THANN SANCTUARY｜門市購買正價指定療程可享9折優惠
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中西保健優惠連結一覽：
1. 余仁生｜門市購買滿 $500(折實)即減$50
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2. 余仁生｜膠囊系列買2送1
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3. 余仁生｜網店購買滿 $500(折實)即減$50
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4. 維特健靈｜素滴雞精／腦精靈限時搶購
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5. 維特健靈｜竹酢和田保健貼／小兒靈芝蜜250毫升／加強配方知音蟲草菌絲體膠囊限時搶購
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6. 華潤堂｜康維健多源養目佳加強版$160
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7. 華潤堂｜加拿大標叔海豹油軟膠囊$149
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8. 華潤堂｜便治文獅子油45毫升$29
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9. Watsons｜優惠價$399買TRU NIAGEN樂加欣產品
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10. Watsons｜優惠價$168Health Pro康研寶美目亮眼丸
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11. Watsons｜優惠價$258買2件卡怡可斯阿拉斯加皇深海魚油丸
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12. Watsons｜生堂鹿筋通買一送一
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13. Watsons｜優惠價$339買維特健靈健肝寶膠囊
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14. CATALO｜長效釋放活性維他命C 500毫克 60粒 HKD70
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15. 南北行｜韓國LABICELL F+益生菌特惠券
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15. 百成堂｜購買康健三寶系列產品享買1送1
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16. 百成堂｜購買純正珍珠粉10克享買1送1
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17. 龍豐集團｜日本九州青汁系列8折優惠券
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18. 日本命力｜清の螺旋藻6折優惠
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19. 日本命力｜腦鑽素7折優惠
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20. 日本命力｜海洋の美白丸6折優惠
凡購買日本命力海洋の美白丸，可享6折優惠
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蔘茸海味優惠連結一覽：
1. 南北行｜蔘之元高麗參地20支四兩特價$1680
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2. 南北行｜購買特定款式的花旗參,石斛,可獲買一送一優惠
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3.官燕棧｜門市消費滿$1000即減$88
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4. 官燕棧｜紅燒鮑魚花膠錦盒換領券
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5. 官燕棧｜特選粗蟲草花買一送一
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化妝美顔優惠連結一覽：
1. SaSa｜以優惠價HK$359-HK$599購買Dr.G指定產品
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2. SaSa｜Soo Beauté升級蘆薈保濕舒緩凝膠8折優惠券
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3. SaSa｜購買2件或以上指定METHODE JEANNE PIAUBERT產品85折優惠券
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4. Colourmix｜指定產品47折優惠券
憑券以HK$350 優惠價購買SWISSMIRACLE 細胞再生青春精華眼霜 15ml
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5. SOFINA｜單一消費滿HK$800或以上即減HKD100
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6. Siamei 詩雅美品｜美妝購物滿$150即減$18
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衣物鞋履優惠連結一覽：
1. STACCATO｜購買正價貨品即享9折優惠
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2. SKECHERS｜消費折實滿$500可享$100折扣優惠
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3. Bread n Butter｜即時買減優惠
購物滿HK$2,000即減HK$300
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4. Mirabell｜指定鞋款買一送一
於指定門市購買指定鞋款可享買一送一優惠
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5. Mirabell｜購買鞋類淨額滿$500即減$50
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6. Embry Form｜專門店及專櫃購物滿$600即減$100
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7. Embry Form｜網店購物滿$600即減$100
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8. 運動家｜優惠價購買Das Original指定款摺疊袋
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9. C.P.U｜購物滿指定金額加$1換購BEARinMIND摺疊袋
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10. Runderful｜優惠價購買Cegero指定款腰包
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11. FitFlop｜購買鞋類淨額滿$500即減$50
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12. Hush Puppies｜購買鞋類淨額滿$500即減$50
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13. Hush Puppies｜指定門市購買指定鞋款買一送一
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14. Marathon Sports｜購買Zverest 指定正價防曬帽即減$40
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15. Marathon Sports｜購買3對Zverest銀離子襪即減$20
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16. GigaSports｜購買Zverest 指定正價防曬帽即減$40
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17. GigaSports｜購買3對Zverest銀離子襪即減$20
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18. Rockport｜指定門市購物滿HK$800即減HK$50
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19. Jeanswest｜漸變色自動防曬傘買一送一
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新會員限定$30「01優惠券」，於「01網購」及「01空間」選購心儀貨品/活動購票：
是次活動的「01優惠券」只適用於新註冊會員，每個會員帳戶限領1次並必須領取後7日內使用，逾期無效及不設補發。
重磅遊戲推介
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