日本北海道滿灘北寄貝　民眾狂執塞爆車尾廂　官警告或含大腸桿菌

北海道厚真町31日出現一個特殊景象，海邊有大量北寄貝被海浪沖上岸，長達數百米的沙灘佈滿了密密麻麻的貝殼。



由於北寄貝是日本重要的食用貝類之一，因此吸引了不少民眾趕到海邊撿拾，甚至有人把私家車的車尾廂完全塞滿。

民眾趕往沙灘瘋搶 有人幾乎塞滿車尾廂（點圖放大瀏覽）：

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根據日本ANN報道，北海道厚真町海灘上31日突然出現大量北寄貝，厚真町官員指出，過往只要出現風大、浪大時，附近的海灘就會出現這種情況。

由於北寄貝是日本重要的食用貝類之一，因此吸引了不少民眾趕到海邊撿拾。根據北海道相關漁業規則，民眾可以徒手撿拾7.5厘米或以上的北寄貝。

厚真町官員建議，被海浪沖上岸的北寄貝可能含有大量大腸桿菌，民眾帶回家後最好完全煮熟再食用，避免引起食物中毒。

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一名到場撿拾北寄貝，幾乎把整輛私家車車尾廂完全塞滿的阿伯笑說，這種情況每年會發生幾次，今年則是第一次發生。

至於帶回家後會怎麼料理。阿伯說，北寄貝用任何方式烹煮都很美味，不過最讚的是還是炭烤加牛油。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】