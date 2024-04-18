特朗普身邊新女團　她們不單只有美貌　「團長」神似梅拉尼婭

美國前總統特朗普（Donald Trump）本周前往曼哈頓接受刑事審判時，前美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）並沒有親自陪伴，但特朗普身邊從來不缺美女們。

本文轉載自微信公眾號「冰汝看美國」。



新助理瑪丁神似「梅拉尼婭」

陪伴在這位 77 歲的美國前總統一起出庭的，是他的通訊副主任瑪丁 (Margo Martin) ，當28歲的瑪丁亮相時，絕對可謂是驚艷全場，稜角分明的臉龐配合着精緻的五官，修長的天鵝頸和高䠷的身材，不知情者還以為是哪位超模在街頭拍時尚大片。

圖為2024年4月15日，美國紐約，特朗普的律師博韋（Emil Bove）（左）和通訊主任瑪丁 （Margo Martin）（中）。

與之呼應的是前總統繼續紅領帶出庭，形象上保持「憤怒」，他堅稱「這是一場虛假的審判」。而他的隨行團隊中，這位倩影則繼續抹殺菲林。其實這位出生於俄克拉荷馬州的大美女，已經跟隨特朗普多年，是2020年大選失敗後，為數不多的留任工作成員之一，現在已經是特朗普團隊的關鍵成員。

圖為2024年4月15日，美國紐約，瑪丁（Margo Martin）抵達曼哈頓刑事法院。

如今的特朗普，打造了一支非常有吸引力的年輕女性團隊，這個「女團」不僅顏值身材出眾，更重要的是對特朗普本人非常忠誠，這是特朗普用人法則的核心。

其中，28歲的瑪丁是整個天團的「團長」。去年，當她在邁阿密美國法院接受特朗普另一起案件的提審時，一名記者誤將她認成梅拉尼婭，那次亮相讓她成為人們關注的焦點。如今她社交平台的訂閱用戶超過了33,000名。（編按：現已超過3.8萬名）

圖為瑪丁社交平台賬號，頁面顯示她的訂閱用戶超過3.8萬。（IG Via@margomcatee ）

瑪丁經常會在社交平台發布自己坐在前總統的私人飛機上，或是與另一群美女朋友們，一起在海湖莊園Party的照片。除了擔任特朗普的「星期五女孩」之外，瑪丁還與前總統有着共同的愛好：高爾夫。人們經常看到她在他的球場上展示自己的球技，而她身旁則站滿了她眾多迷人的朋友。

不得不說，棕褐色的頭髮，稜角分明的面部輪廓，高䠷勻稱的身材，尤其是戴上墨鏡後，讓馬丁和梅拉尼婭確實很難一下子分清楚，但是瑪丁比梅拉尼婭年輕25歲。

特朗普的高顏值女團

特朗普的美女天團們有兩個主要共同點：第一，她們非常迷人；第二，她們通常在社交平台上擁有大量粉絲。

她們喜歡在社交媒體賬戶上炫耀成為政客核心圈子的一員所帶來的非常奢侈的福利——其中包括受邀參加精英派對、VIP待遇、乘坐私人飛機環遊世界以及享受所有奢華的待遇，而海湖莊園則成為了這一切的大本營。

如今這個女團的主要成員包括：棒球明星Laynce Nix的妻子Brooke Nix、時尚大師Stacie Diamantides、母嬰大V MC Callahan、健身明星Carly Reed、化妝營養品大亨Jenna Perdue，主要經營自己的純素營養品、護膚品、身體護理、護髮產品等；歌手威克斯（Chuck Wicks）明星妻子羅莎（Kasi Rosa Wicks），以及瑪丁的妹妹、新聞國家主播馬琪（Markie Martin）。

特朗普的忠誠追隨者

此外，美妝大V——斯特里布林（Charlotte Stribling），也在她的社交媒體上瘋狂分享近幾個月來她在特朗普海湖莊園度過的許多照片和視頻。

一段影片顯示她躺在莊園的游泳池旁，在私人海灘上沐浴陽光；另一張照片顯示她站在俱樂部的高爾夫球場前。

除了分享自己的生活外，她還公開表達了自己對特朗普的忠誠：其中一張她，瑪丁和另一位名叫莫拉德 (Niki Mollard) 的美女合影，她在標題中寫道「Team 45」——這裏的「Team 45」指的是特朗普，因為他是美國第45任總統。

她在社交媒體賬戶上不遺餘力的對特朗普大加讚賞。例如，2021年1月時她寫道：「永遠感謝你為這個令人驚嘆的國家所做的服務@RealDonaldTrump。」

「謝謝你甚至沒有開始涵蓋它。我們永遠感謝你們的奉獻精神和忠誠的戰鬥。你為了幫助我們放棄了一切，你也做到了。繁榮的經濟，我們曾經擁有過的最好的經濟。我們會想你。」

另一位忠誠的追隨者是特倫特 (Brittany Trent)，她是時裝品牌Pink Door Boutique的創辦人。她在一張照片上附上了這樣的文案：「一對超級讓美國再次偉大的好朋友！」照片是她、瑪丁和設計師同事波爾森（Nicolea Polson）去年在特朗普集會上合影。

在瑪丁的努力與幫助下，愈來愈多的漂亮女性開始出現在特朗普身旁。而有些女性已經融入了他的內部團隊，甚至與他的家人和長期工作人員建立了聯繫——比如夏洛特，有人看到她在2020年與蒂法尼（Tiffany Trump）一起參加派對。

他們中的不少人開始參加特朗普家族的活動和派對，包括今年早些時候的海湖莊園復活節慶祝活動和特朗普奢華的新年狂歡——但梅拉尼婭沒有參加。

特朗普在新年的慶祝活動上發表講話時解釋說，梅拉尼婭未能出席是因為她正忙着照顧她「病得很重」的母親阿馬利婭（Amalija Knavs），幾天後她不幸去世了。梅拉尼婭在許多活動中缺席，事實上，自特朗普2022年1月卸任以來，她基本上就遠離了聚光燈。

特朗普的新陣容中還有前女演員森夏恩（Caroline Sunshine），她曾在擔任總統期間擔任新聞秘書。森夏恩因主演迪士尼頻道明星《Shake It Up》而聞名，但在2018年1月，她成為白宮實習生，從迪斯尼樂園走向政壇。

經過自己不斷的努力，她現在擔任拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的新聞秘書，但同時與特朗普保持的密切的關係。在瑪丁發布的照片中，經常會出現她的身影，而最近一次則是一月份，二人在一場競選活動里再次「同框」。

一位美女視特朗普為「救命恩人」

另一位顏值出眾的助手是Natalie Harp，她在辭去保守派One America Network的主持人工作後，於2022年3月加入特朗普團隊。從那時起，兩人的關係變得非常親密——人們經常看到她陪伴他進行日常高爾夫旅行，她一度認為是特朗普救了她的命。

2019年，她解釋說，特朗普於2018年簽署的醫療政策《嘗試權法》是她戰勝骨癌的原因。Harp在2015年被診斷出患有這種疾病，她表示，該計劃使她能夠在其他人失敗後尋求有效的治療方法。

特朗普助手Natalie Harp於2024年4月15日現身紐約法庭外（Reuters）

如今Harp負責管理特朗普的社交媒體賬戶，她在特朗普的辦公室外面有一張辦公桌，可以隨時跟隨特朗普去任何他需要去的地方。

據《華盛頓郵報》報道，當他開着高爾夫球車去打球時，Harp就會跟着他，這樣當他需要鼓舞士氣時，娜塔莉就會迅速發布一條令人振奮的新聞故事。

這裏還有我們之前曾介紹過的律師美女哈巴（Alina Habba），大家感興趣的話可以回顧：特朗普的美女律師從無人知曉到家喻戶曉，曾混時尚圈的她靠鸚鵡學舌上位？

顏值美女一直都是特朗普的「秘密武器」，當年女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的助選，還有主力希克思（Hope Hicks），都成為特朗普當選總統的不可忽視的力量。而今最新的「特朗普女團」們，同樣在大選年時，開始用自己的影響力不遺餘力的為特朗普搖旗吶喊。畢竟，在特朗普巨大的影響力下，她們可以不斷獲得流量以及名媛般的精緻生活，一步步走進憧憬的「名利場」。