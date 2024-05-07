91CM鋼條下體插入至肺部 巴西男成「人肉烤串」竟奇蹟生還
撰文：中天新聞網
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命大！巴西有位57歲男子，日前慘遭91厘米的鋼條從下體插入後幾乎貫穿全身，最後頂到肺部靠近橫膈膜，又恰巧閃過心臟部位，最後奇蹟存活鋼條被順利取出。
救治他的巴西某醫學團隊，將整起案例刊登在最新一期《國際外科手術病例報告期刊》（International Journal of Surgery Case Reports）中，表示這名男子被送到「Complexo Hospitalar do Trabalhador」醫院時，檢傷發現他被鋼條貫穿全身，肝臟也被穿刺，但心律、血壓跟血氧都正常，再仔細檢查發現鋼條竟然恰巧沒有捅到心臟。
這名巴西男子實在是大難不死！（按圖了解）
不過男子當下的情況仍危急，自然是被緊急動手術，醫生先將他剖腹，接着把部份的胸骨切開，再把鋼條拿出來，而這位命大的男子受到如此嚴重的傷，僅住了3天深切治療部病房就轉到一般病房，手術完數天就能下床走路跟吃東西，復原狀況很良好，術後12天接受檢查評估時，醫生認為他的狀況大致都不錯，只有尿道部份有異常疤痕組織。
或許是為了保護患者隱私，該醫療團隊並未詳細男子受傷的過程，只簡單說明他是從5米的高處跌落，才會被鋼條從下體插入貫穿全身，「這種案例在建築工人之間卻是蠻常見的」，而男子後續有無再接受其他治療跟手術，該醫療團隊的報告也未提及。
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