通風口狂噴水霧「機艙內似落雨」　乘客濕身4小時超崩潰：快冷死

近日，美國一架飛往紐約的班機發生一起離譜的事件引起關注，該班機在飛行的過程中，機艙通風口突然不斷噴出水霧，導致機上所有乘客渾身濕答答，被迫忍受長達4小時的飛行時間。機艙「下雨」的畫面也在網路瘋傳，引起網友的熱烈討論。



根據《紐約時報》報道，一名TikTok用戶薩凡娜（Savannah Gowarty）日前分享了一段機艙「下雨」的影片。從影片中，可看見機艙一片霧濛濛，通風口也不斷噴出水霧，宛如下雨，機上的乘客頭髮和衣服都被水霧淋濕，薩凡娜對着鏡頭表示，「4個小時的飛行，快冷死」。後來，薩凡娜也因為全身被噴濕，而把襯衫晾在扶手上，希望能快速晾乾。

【相關文章】TikTok地獄廚神將機艙廁所當廚房 自備食材加熱工具製飛機餐（點擊放大瀏覽）：

+ 29

報道提到，去年夏天一名乘客搭乘澳洲捷星航空（Jet Star）航班時以及一班由法國飛往倫敦的航班也發生類似事件。當時航空公司回應，由於機上的空調系統會冷卻凝結住來自飛機外的熱空氣，才會導致這樣的情況發生，此現象並不會造成任何生命危險。

【延伸閱讀】：不是人人都知道 維珍空姐教你一秘技 輕鬆調高飛機走廊位手柄（點擊放大瀏覽）：

+ 7

延伸閱讀：

高雄讀大學！他怨爸媽「15K生活費不夠用」 兩派網吵翻

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】