通風口狂噴水霧「機艙內似落雨」 乘客濕身4小時超崩潰：快冷死
撰文：TVBS新聞網
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近日，美國一架飛往紐約的班機發生一起離譜的事件引起關注，該班機在飛行的過程中，機艙通風口突然不斷噴出水霧，導致機上所有乘客渾身濕答答，被迫忍受長達4小時的飛行時間。機艙「下雨」的畫面也在網路瘋傳，引起網友的熱烈討論。
根據《紐約時報》報道，一名TikTok用戶薩凡娜（Savannah Gowarty）日前分享了一段機艙「下雨」的影片。從影片中，可看見機艙一片霧濛濛，通風口也不斷噴出水霧，宛如下雨，機上的乘客頭髮和衣服都被水霧淋濕，薩凡娜對着鏡頭表示，「4個小時的飛行，快冷死」。後來，薩凡娜也因為全身被噴濕，而把襯衫晾在扶手上，希望能快速晾乾。
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報道提到，去年夏天一名乘客搭乘澳洲捷星航空（Jet Star）航班時以及一班由法國飛往倫敦的航班也發生類似事件。當時航空公司回應，由於機上的空調系統會冷卻凝結住來自飛機外的熱空氣，才會導致這樣的情況發生，此現象並不會造成任何生命危險。
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